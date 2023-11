Estrellas mundiales del heavy metal lanzan canción a favor de Costa Rica

Estrellas mundiales del heavy metal lanzan canción titulada “el último aullido”, en favor de Costa Rica y como tributo al mono aullador, una especie en peligro de extinción en el país.

El esfuerzo ambiental es producto de la alianza entre la Fundación Savage Lands y la productora de música, Savage of Mist, junto con músicos de las míticas bandas de metal: Megadeth, Sepultura y Obituary.

La “alineación” de artista está formada por Dirk Verbeuren (Megadeth) en la batería, Sylvain Demercastel y Andreas Kisser (Sepultura) en la guitarra, John Tardy (Obituary) y Poun (Black Bomb A) en vocales y Etienne Treton (Black Bomb A) en el bajo.

Los monos congos o aulladores se pueden encontrar especialmente en la provincia de Guanacaste en el parque nacional Santa Rosa, Rincón de la Vieja y parque nacional Guanacaste.

Este proyecto pretende recolectar fondos para la protección de bosques naturales donde vive el mono congo para propiciar la reforestación y la creación de santuarios libres de destrucción humana. Utilizando sus propias regalías, donaciones y otros esfuerzos.