Cartago prepara un Domingo Familiar con baile, música y actividades para toda la familia. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

La Municipalidad de Cartago le invita a disfrutar de un nuevo Domingo Familiar, este próximo 28 de setiembre, con una agenda repleta de actividades.

Una de las grandes sorpresas será el Gran Baile para Adultos Mayores, que se realizará de 10 a.m., a 12 p.m., en el Bulevar 29 de Octubre.

Para participar, es necesario consultar previamente con el médico, llevar ropa cómoda y zapatos antideslizantes, mantenerse bien hidratado y, de ser posible, asistir acompañado por un familiar o amigo.

Apúntese a esta festividad que tiene opciones para todos. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

La celebración continuará a la 1:30 p.m., con un concierto de la reconocida banda Chiqui Chiqui en la Plaza Mayor.

Además, los asistentes podrán vivir un día lleno de energía con clases de zumba, juegos tradicionales, básquetbol, patinetas antiguas, taller de bicicletas para niños, karaoke y hasta una zona especial para los peluditos de la casa, entre muchas otras opciones.

El Domingo Familiar en Cartago abarcará desde la Catedral Nuestra Señora del Carmen, pasando por el Templo Inconcluso Santiago Apóstol, hasta el Bulevar 29 de Octubre.