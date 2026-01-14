El KatrinasFest vuelve este verano con comida mexicana, música y actividades para todos

Eventos

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El KatrinasFest vuelve con todo este verano y se celebrará los días 16, 17 y 18 de enero en el parque Juan Rafael Mora Porras, en el cantón de Mora.

El evento está programado como una actividad al aire libre y abierta a todo público.

Gastronomía, música y tradición

Durante los tres días del festival, los asistentes podrán disfrutar de comida mexicana, artesanías, presentaciones musicales y exhibiciones culturales inspiradas en las tradicionales catrinas.

20/08/2024 Escazú. Restaurante de comida mexicana Tacontento, en Plaza Itskatzú. Sopa Azteca, tacos de birria y guacamole son, entre otros, algunos de los deliciosos platillos de la comida típica mexicana que se pueden disftutar en este exclusivo lugar, junto con refrescantes bebidas como limonada con hierbabuena y deliciosos postres como churros con helado. Foto: Rafael Pacheco Granados
El KatrinasFest ofrecerá una experiencia con gastronomía mexicana y diversas actividades culturales. (Rafael Pacheco Granados)

La organización busca ofrecer un ambiente familiar y relajado, ideal para compartir.

Reconocimiento a participantes destacados

En esta edición, el festival incluirá un espacio especial para rendir reconocimiento a los catrines que participaron en el KatrinasFest realizado en el parque Nacional durante octubre del año anterior, como parte del crecimiento y continuidad del evento.

Actividad gratuita para toda la familia

La entrada gratuita es uno de los principales atractivos del festival, lo que permite que familias completas puedan acceder a la experiencia cultural. Con el paso de los años, el evento se ha consolidado como una de las celebraciones mexicanas más esperadas del país.

El KatrinasFest se realizará en el parque Juan Rafael Mora Porras.
El KatrinasFest se realizará en el parque Juan Rafael Mora Porras. (KatrinasFest/Facebook)
Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

