El KatrinasFest vuelve este verano con comida mexicana, música y actividades para todos

El KatrinasFest vuelve con todo este verano y se celebrará los días 16, 17 y 18 de enero en el parque Juan Rafael Mora Porras, en el cantón de Mora.

El evento está programado como una actividad al aire libre y abierta a todo público.

Gastronomía, música y tradición

Durante los tres días del festival, los asistentes podrán disfrutar de comida mexicana, artesanías, presentaciones musicales y exhibiciones culturales inspiradas en las tradicionales catrinas.

El KatrinasFest ofrecerá una experiencia con gastronomía mexicana y diversas actividades culturales. (Rafael Pacheco Granados)

La organización busca ofrecer un ambiente familiar y relajado, ideal para compartir.

Reconocimiento a participantes destacados

En esta edición, el festival incluirá un espacio especial para rendir reconocimiento a los catrines que participaron en el KatrinasFest realizado en el parque Nacional durante octubre del año anterior, como parte del crecimiento y continuidad del evento.

Actividad gratuita para toda la familia

La entrada gratuita es uno de los principales atractivos del festival, lo que permite que familias completas puedan acceder a la experiencia cultural. Con el paso de los años, el evento se ha consolidado como una de las celebraciones mexicanas más esperadas del país.