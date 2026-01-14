El KatrinasFest vuelve este verano con comida mexicana, música y actividades para todos

El KatrinasFest vuelve con todo este verano y se celebrará los días 16, 17 y 18 de enero en el parque Juan Rafael Mora Porras, en el cantón de Mora.
El evento está programado como una actividad al aire libre y abierta a todo público.
Gastronomía, música y tradición
Durante los tres días del festival, los asistentes podrán disfrutar de comida mexicana, artesanías, presentaciones musicales y exhibiciones culturales inspiradas en las tradicionales catrinas.
La organización busca ofrecer un ambiente familiar y relajado, ideal para compartir.
Reconocimiento a participantes destacados
En esta edición, el festival incluirá un espacio especial para rendir reconocimiento a los catrines que participaron en el KatrinasFest realizado en el parque Nacional durante octubre del año anterior, como parte del crecimiento y continuidad del evento.
Actividad gratuita para toda la familia
La entrada gratuita es uno de los principales atractivos del festival, lo que permite que familias completas puedan acceder a la experiencia cultural. Con el paso de los años, el evento se ha consolidado como una de las celebraciones mexicanas más esperadas del país.