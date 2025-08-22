Evento “Retro Con” será el escenario del gran regreso de TV Mejenga

Alejandro Rueda TV Mejenga (Archivo/Archivo)

La Antigua Aduana se convertirá en una verdadera cápsula del tiempo con la llegada de Retro Con, un evento que invita a redescubrir los objetos, personajes, juegos, programas y tradiciones que marcaron a generaciones de costarricenses.

La cita será los días 27 y 28 de setiembre, en un espacio que promete unir a padres, hijos y abuelos para compartir recuerdos, aprender del pasado y reconectar con el presente.

Entre las grandes sorpresas de la actividad destaca la participación de la actriz de doblaje María Fernanda Morales, voz de personajes icónicos como Bebé Sinclair en Dinosaurios y Athena en Los Caballeros del Zodiaco, quien llegará a compartir anécdotas y revivir momentos que hicieron historia en la televisión latinoamericana.

Uno de los momentos más esperados será el regreso en vivo de TV Mejenga, el recordado programa creado en 1993 y conducido por Alejandro Rueda, famoso por su jingle “¡Venga, venga! ¡Venga, venga! TV Mejenga”, sus concursos populares y el ambiente familiar que reunía a todo el país frente al televisor cada domingo.

El segmento especial “Back to the 90’s” encenderá la tarima con la energía de El Tigre Tony, acompañado del ritmo contagioso de DJ Mill House.

Tapón será parte de la fiesta. (Instagram)

Además, se presentará el cantante nacional Tapón, pionero del reggae en español en Costa Rica, representando una conexión directa con los sonidos urbanos que marcaron a toda una generación.

El humor también será parte de la experiencia con la participación del comediante Rodrigo Villalobos, quien aportará una dosis de risa, reflexión y humor inteligente.

Rodrigo Villalobos le pondrá humor al evento. (Instagram/Instagram)

Durante ambos días, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades, como torneos arcade de Pac-Man, Street Fighter y Mario Kart; paneles sobre la evolución de los videojuegos; exhibiciones de tecnología antigua y de publicidad costarricense, con comerciales clásicos que marcaron época.

También habrá proyecciones de anime retro, ciencia ficción y series nacionales, concursos de cosplay, exhibición de juguetes icónicos de los años 70, 80 y 90, colecciones de vinilos, monedas, billetes, ilustraciones vintage, electrodomésticos clásicos, gastronomía típica, dinámicas en tarima y venta de artículos nostálgicos.

Las entradas en preventa tienen un costo de 5.000 colones, y los días del evento tendrán un valor de 6.000 colones. Puede asegurar su espacio ingresando a www.eventcr.com o por medio del SINPE 7096-5738.