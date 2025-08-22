Las Fiestas Agostinas en Cartago ya arrancaron y lo esperan con pura emoción y tradición

Si usted es de los que disfruta las Fiestas Agostinas en Cartago, le traemos detalles sobre este tradicional evento que nació como parte de las celebraciones en honor a la Virgen de los Ángeles.
LEA MÁS: Modelo terminó en el hospital tras arriesgada sesión de fotos en vestido de baño
Las actividades se están realizando en el Campo Ayala, ubicado en Paraíso de Cartago, y esta es la cuarta edición en este cantón.
Esta celebración atrae a miles de personas de todo el país, quienes llegan a compartir su fe y disfrutar de una amplia variedad de actividades como rodeos, conciertos, campeonatos de monta, mascaradas, bingo, corridas de toros y venta de comidas típicas.
LEA MÁS: Algo que para muchos es imposible que pase en Costa Rica sorprendió a un tico en otro país
Este viernes 22 de agosto, se realizará un gran bingo familiar con numerosos premios en electrodomésticos y dinero en efectivo. Además, en el campo ferial habrá inflables, toro mecánico, restaurantes y bar.
El sábado 23, el Grupo Koncho y Rina Vega ofrecerán un concierto especial en la zona. La entrada tiene un costo de 10.000 colones, con acceso a sillas, mesas y gradería disponible.
LEA MÁS: Creador de contenido reveló las cosas que nunca ha hecho como tico y que lo dejan mal parado
El domingo 24 será la primera fecha del Campeonato Nacional de RallyCross, a partir de las 10 a.m., con toda la adrenalina de esta disciplina deportiva. Por la tarde se sumarán una carrera de cintas y una ternerada.
Las fiestas cerrarán con broche de oro el lunes 25, con el Campeonato de Monta de la Ganadería Collado, producido por Michael Blake y Víquez, con la animación de El Tigre Tony y las actividades de gradería a cargo de Marcela Negrini, a partir de las 7 p.m.
Estas fiestas se realizan en beneficio del Comité de la Cruz Roja de Paraíso de Cartago, y prometen ser una celebraciones cargadas de tradición, cultura y alegría para toda la familia.