Las Fiestas Agostinas en Cartago ya arrancaron y lo esperan con pura emoción y tradición

Las Fiestas Agostinas ya arrancaron y lo esperan con pura emoción y tradición. Foto: Ilustrativa (JOHN DURAN)

Si usted es de los que disfruta las Fiestas Agostinas en Cartago, le traemos detalles sobre este tradicional evento que nació como parte de las celebraciones en honor a la Virgen de los Ángeles.

LEA MÁS: Modelo terminó en el hospital tras arriesgada sesión de fotos en vestido de baño

Las actividades se están realizando en el Campo Ayala, ubicado en Paraíso de Cartago, y esta es la cuarta edición en este cantón.

Esta celebración atrae a miles de personas de todo el país, quienes llegan a compartir su fe y disfrutar de una amplia variedad de actividades como rodeos, conciertos, campeonatos de monta, mascaradas, bingo, corridas de toros y venta de comidas típicas.

LEA MÁS: Algo que para muchos es imposible que pase en Costa Rica sorprendió a un tico en otro país

Este viernes 22 de agosto, se realizará un gran bingo familiar con numerosos premios en electrodomésticos y dinero en efectivo. Además, en el campo ferial habrá inflables, toro mecánico, restaurantes y bar.

El sábado 23, el Grupo Koncho y Rina Vega ofrecerán un concierto especial en la zona. La entrada tiene un costo de 10.000 colones, con acceso a sillas, mesas y gradería disponible.

LEA MÁS: Creador de contenido reveló las cosas que nunca ha hecho como tico y que lo dejan mal parado

El domingo 24 será la primera fecha del Campeonato Nacional de RallyCross, a partir de las 10 a.m., con toda la adrenalina de esta disciplina deportiva. Por la tarde se sumarán una carrera de cintas y una ternerada.

Las fiestas cerrarán con broche de oro el lunes 25, con el Campeonato de Monta de la Ganadería Collado, producido por Michael Blake y Víquez, con la animación de El Tigre Tony y las actividades de gradería a cargo de Marcela Negrini, a partir de las 7 p.m.

Estas fiestas se realizan en beneficio del Comité de la Cruz Roja de Paraíso de Cartago, y prometen ser una celebraciones cargadas de tradición, cultura y alegría para toda la familia.