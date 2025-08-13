Presentadores de Giros se preparan para un evento lleno de talento nacional y sorpresas.

Del viernes 15 al domingo 17 de agosto, Barva de Heredia estará de fiesta con el Festival Mamá con Amor, un evento lleno de actividades para toda la familia.

LEA MÁS: Pareja se cansó de una presa en Costa Rica, se bajó del carro y... ¡no van a creer lo que se puso a hacer!

El punto de encuentro será el parque de Barva, que se convertirá en el epicentro de la celebración con pasarelas, un festival ranchero con premios en efectivo, shows gastronómicos para adultos mayores, actividades infantiles con Trululú sobre ruedas y conciertos gratuitos con artistas como Elena Umaña, Alonso Solís y Armando Infante, entre muchas otras sorpresas.

LEA MÁS: Costa Rica se posiciona como el destino preferido en Centroamérica para esta comunidad extranjera

Alonso Solís expondrá su talento en el festival. (Tomada de Instagram)

La animación estará a cargo de Rafa Pérez y Charlyn López, presentadores de Giros, quienes pondrán el toque de energía durante las actividades.

Además, la empresa Dinoland se unirá a la fiesta con una exhibición de dinosaurios en distintos puntos del parque, ideales para tomarse fotos, grabar videos y hasta montar motos eléctricas con forma de dinosaurio.

LEA MÁS: Urbn Fest anuncia un sorpresivo e inesperado cambio a pocas semanas del evento

El festival es organizado por la Municipalidad de Barva y tiene como objetivo unir a las familias y fomentar la visita al parque central del cantón.

La oferta gastronómica será amplia y variada: desde paella española hasta platillos mexicanos y, por supuesto, la clásica comida de turno que nunca falta.

También habrá espacio para el talento local, con negocios familiares, mascaradas, cimarronas, inflables para los más pequeños y un gran ambiente.