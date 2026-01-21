Taka Higashino se suma a X-Knights 2026 como una de las estrellas del freestyle motocross

El piloto japonés Taka Higashino, una de las figuras más reconocidas del freestyle motocross a nivel mundial, confirmó oficialmente su participación en X-Knights 2026, evento que será la segunda fecha de la Copa Mundial FIM de Freestyle (FIM Freestyle GP World Cup).

Fecha, sede y relevancia internacional

La competencia se llevará a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional. La producción estará a cargo de RPMTV – Family Fun, reafirmando a Costa Rica como una de las sedes más importantes del circuito internacional de freestyle motocross.

Higashino volverá al país luego de obtener el tercer lugar del podio en la edición anterior y ha logrado consolidarse como uno de los pilotos más queridos en el país gracias a su impresionante talento. Su estilo técnico y creativo lo convierte en una de las principales atracciones del evento.

El Estadio Nacional será sede de la competencia internacional. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Cartel de pilotos de alto nivel

Entre los pilotos confirmados figuran el francés David Rinaldo, ganador de la primera fecha disputada en Pamplona; el español José “Mincha” Canosa, campeón defensor de X-Knights; el español Maikel Melero; el italiano Davide Rossi y el chileno Marco González. La organización adelantó que se anunciarán más nombres en los próximos días para completar un cartel de élite.

Entradas ya disponibles

Las entradas para X-Knights 2026 ya están disponibles a través de eticket, con precios que van desde ¢11.160 hasta ¢43.000, más cargos por servicio.