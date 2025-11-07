Las Fiestas Populares de Santa Ana 2025 ya están calentando motores y vienen cargadas de música, sabor y tradición.

El evento, que se realizará del 11 al 21 de diciembre, tendrá como escenario principal el parque central del cantón, donde los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia agenda de actividades.

Yeris Lobo encenderá la tarima

El ganador de la más reciente temporada de Nace una estrella, Yeris Lobo, será uno de los artistas invitados encargados de poner a bailar al público. Su presentación está programada para el viernes 12 de diciembre.

Yeris Lobo pondrá a bailar a todos en las Fiestas Populares de Santa Ana 2025. (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

Grupos nacionales dirán presente

La organización confirmó la participación de reconocidos artistas nacionales como Son de Tikizia, Gimario, Buena Calle, Festival Ranchero, El Gatillazo, DJ César Barboz, Caro I y Kevin Barboza. El espectáculo de Son de Tikizia será el jueves 11 de diciembre a partir de las 7 p.m., marcando el inicio oficial de la fiesta.

Un evento para toda la familia

Las fiestas no solo ofrecerán buena música, sino también entretenimiento para todos los gustos. Habrá tope, desfile navideño, corridas de toros, zona bailable, juegos mecánicos, comidas típicas, food trucks, mercado gastronómico, inflables y bebidas para refrescar el ambiente.

Santa Ana vuelve con fuerza

Este año, las tradicionales fiestas regresan con un formato renovado que busca atraer a familias de todo el país. La promesa es simple: diez días de pura alegría, cultura y diversión, con artistas de primer nivel y actividades que celebran lo mejor de las costumbres ticas.