Zorán alzará la voz en el Pícnic Diverso: “Hemos avanzado, pero no lo suficiente”

Zorán es el cantante que pondrá la cereza en el pastel en el Pícnic Diverso, que cerrará la Marcha de la Diversidad. Cortesía.

El cantante Zorán será el encargado de poner la cereza en el pastel en la primera edición del Pícnic Diverso, que se realizará el próximo domingo.

Al ganador de “Nace una Estrella” le encomendaron la misión de cerrar este festival musical, en el que participarán otros artistas de la comunidad LGTBIQ+, en un espectáculo que iniciará a las 3:30 de la tarde en La Sabana, junto a las canchas de fútbol.

El cantante, vecino de Paraíso de Cartago, conversó con Tiempo Libre y confesó que espera disfrutar su participación.

Además, reveló que está ahorrando para viajar a México y grabar su primer disco.

“Obviamente para mí siempre es un halago, el hecho de que la organización me tome en cuenta porque siempre lo he dicho: para mí es muy importante la comunidad.

“El año pasado también di un concierto, fue una experiencia increíble, no lo pude disfrutar tanto, por unas cuestiones que estaban ajenas a mí, pero este año vamos con todo”; comentó.

El cantante sorprenderá con su repertorio. Cortesía.

Va con todo

El Pícnic Diverso se llevará a cabo al terminar la Marcha de la Diversidad. A las 10 de la mañana habrá una congregación en la plaza de la Democracia. Ahí los participantes se desplanzarán hacia el parque Central y al mediodía iniciará la marcha, que finalizará en La Sabana.

En este festival se presentarán artistas como Elena Umaña, Jorge Chicas, Xiomara y Karol Fonseca.

- ¿Qué le puede decir a la gente que espera verlo el domingo en el Pícnic Diverso?

Creo que la gente está acostumbrada a verme cantando baladas y en esta ocasión vamos con todo, llevamos algo más movido, como pop, rock, algo que la gente no está acostumbrada a escuchar en mí.

- ¿Sorprenderá también con su vestuario?

Uno como artista siempre está tratando de innovar, quiero verme diferente, con respecto al vestuario he estado experimentando con diferentes prendas para cambiar un poco mi imagen, con algo que me sienta conectado, no forzarlo porque se notaría que no es uno mismo. Esto de poder jugar con los géneros me hace querer salir de mi zona de confort y vestirme un poco más atrevido, más divertido.

- ¿Con quién cantará el domingo?

Voy en solitario, voy a cerrar va a cerrar el pícnic y voy con toda mi banda y esperamos que sea un show bastante bueno. Estoy cruzando los dedos para que ojalá no haya lluvia, porque eso limita un poquito el espectáculo.

Fue una gran sorpresa para mí el ser tomado en cuenta, porque a veces es un poco difícil habiendo tantos artistas tan buenos, tan versátiles, diversos y no pensaría en poder estar ahí, lo agradezco, lo valoro mucho, que me puedan dar esos espacios, no solo para apoyar a la comunidad sino también para tener exposición como artista.

- ¿Por qué es importante que cada vez más personas se sumen a la Marcha de la Diversidad?

Porque es un derecho, lo llamamos derechos humanos para poder tener más visibilidad, pese a que vivimos en una Costa Rica conservadora, hemos avanzado pero no lo suficiente, seguimos en la lucha para dar completamente más visibilidad a aquellos que no pueden alzar la voz, seguir con la lucha que ha venido desde hace años y que nos ha posicionado en donde estamos ahora.

La Marcha de la Diversidad iniciará en el Parque Central y finalizará en La Sabana. Albert Marín. (Albert Marín)

En proceso

- ¿Qué se viene en la carrera de Zorán?

Estoy enfocando en grabar un álbum y si todo sale bien se hará en México, es un proceso más lento, es un tema que no hablo en redes porque la gente me pregunta, ¿por qué no saco música?, pero todos los artistas tenemos un proceso dierente, hay unos con posibilidades de hacerlo mucho más rápido que otros, pero voy paso a paso, a pesar que es algo que disfruto hacer, tengo conciencia de que hay que invertir y estoy enfocado en trabajar, para poder ahorrar y pagarme mi propio proyecto, para ir adelantando con productores.

- ¿Ya tiene fecha para el viaje?

Todavía no tengo fecha para hacerlo, la verdad me venía sintiendo con demasiada presión y a veces uno mismo se genera presión, entonces prefiero dejar que el universo haga su trabajo.

No es una disquera grande como tal, es como una casa productora que ha trabajado con diferentes artistas y uno viaja a México unos días, alquila una cabaña en la montaña nos reunimos para convivir con los músicos y comenzamos a crear.

- ¿Qué nos puede decir de las canciones?

Será una colaboración con diferentes autores, no me considero compositor y por eso prefiero que me ayuden personas de más experiencia.

Creo que el disco se grabará fuera de la Ciudad de México y creo que las producciones serán maravillosas, uno de los productores ha ganado un Grammy por trabajar con Mon Laferte (cantante chilena) y son personas muy profesionales.

Y por supuesto, habrá mucho pop, baladas.