¿Quién hubiera ganado? Así votaron los pequeños en votaciones infantiles del Museo de los Niños

En un ambiente de celebración democrática, un total de 3.106 niños y jóvenes participaron en las elecciones infantiles y juveniles organizadas en el Museo de los Niños, como parte de un ejercicio educativo y ciudadano.

LEA MÁS: Elecciones 2026: Laura Fernández será la próxima presidenta de Costa Rica

Un resultado diferente al nacional

Aunque Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, resultó electa presidenta en la primera ronda oficial con los votos de los adultos, en la votación simbólica de los pequeños, el candidato más apoyado fue Álvaro Ramos, de Liberación Nacional, con un 36.05% de los votos.

LEA MÁS: Aquí puede ver quién ganó las elecciones presidenciales en la mesa en la que usted votó

Le siguieron Pueblo Soberano con un 27.16%, Coalición Agenda Ciudadana con un 14.11% y Frente Amplio con un 8.96%.

Niños y jóvenes emitieron su voto simbólico en el Museo de los Niños. (JOHN DURAN/John Durán)

Si esos resultados se hubieran dado de manera oficial, el país habría ido a una segunda ronda, ya que ningún candidato alcanzó el 40% requerido y la contienda habría quedado entre Liberación Nacional y Pueblo Soberano.

Un ejercicio de formación democrática

Esta iniciativa permitió a la niñez y juventud conocer el valor del voto y la participación ciudadana desde edades tempranas.