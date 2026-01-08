Tiempo libre

Museo de Insectos de la UCR: viva una experiencia única por solo 750 colones

Conozca más sobre este rincón de la UCR que es una opción perfecta para disfrutar en estas vacaciones

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Si usted es amante de los insectos o simplemente siente curiosidad por conocer más sobre estas pequeñas especies, hay un espacio en San José que se ha convertido en una verdadera joya educativa: el Museo de Insectos de la Universidad de Costa Rica.

Este recinto alberga una amplia variedad de colecciones científicas utilizadas para educación, investigación y acción social, lo que lo convierte en un punto de referencia para estudiantes, familias y visitantes en general.

LEA MÁS: Piso 21 calienta Palmares: la venta de entradas se dispara y organización lanza advertencia

Un recorrido lleno de sorpresas

Durante la visita, usted podrá observar una impresionante cantidad de insectos preservados, ejemplares en estudio y hasta instrumentos científicos en uso. Uno de los mayores atractivos es la colonia viva de zompopas, que suele captar la atención de grandes y pequeños.

Museo de Insectos de la Universidad de Costa Rica sorprende con una experiencia única para grandes y pequeños. Foto: Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Bombetas, marimba y conciertos: todo lo que debe saber de las Fiestas de Santa Cruz

Educación y ciencia al alcance de todos

El museo no solo permite conocer de cerca estas especies, sino que también busca despertar el interés por la ciencia y la conservación, mediante una experiencia didáctica y fácil de comprender.

Horarios y costo de entrada

El horario es de lunes a viernes, de 9 a.m., a 12 p.m., y de 1:30 p.m., a 4 p.m. La entrada tiene un costo de 750 colones por persona y el pago se realiza únicamente en efectivo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Museo de InsectosUCRSan José
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.