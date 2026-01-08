Museo de Insectos de la UCR: viva una experiencia única por solo 750 colones

Si usted es amante de los insectos o simplemente siente curiosidad por conocer más sobre estas pequeñas especies, hay un espacio en San José que se ha convertido en una verdadera joya educativa: el Museo de Insectos de la Universidad de Costa Rica.

Este recinto alberga una amplia variedad de colecciones científicas utilizadas para educación, investigación y acción social, lo que lo convierte en un punto de referencia para estudiantes, familias y visitantes en general.

Un recorrido lleno de sorpresas

Durante la visita, usted podrá observar una impresionante cantidad de insectos preservados, ejemplares en estudio y hasta instrumentos científicos en uso. Uno de los mayores atractivos es la colonia viva de zompopas, que suele captar la atención de grandes y pequeños.

Museo de Insectos de la Universidad de Costa Rica sorprende con una experiencia única para grandes y pequeños. Foto: Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

Educación y ciencia al alcance de todos

El museo no solo permite conocer de cerca estas especies, sino que también busca despertar el interés por la ciencia y la conservación, mediante una experiencia didáctica y fácil de comprender.

Horarios y costo de entrada

El horario es de lunes a viernes, de 9 a.m., a 12 p.m., y de 1:30 p.m., a 4 p.m. La entrada tiene un costo de 750 colones por persona y el pago se realiza únicamente en efectivo.