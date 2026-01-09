Caminata nocturna por dos barrios de San José lo llevará a descubrir leyendas y secretos

Las personas aficionadas a las actividades culturales al aire libre tendrán la oportunidad de participar en un recorrido nocturno que se realizará el viernes 16 de enero por los barrios Amón y Tournón, en San José.

Durante el trayecto, los asistentes conocerán relatos documentados y leyendas transmitidas a lo largo de los años, en espacios que han sido testigos de transformaciones urbanas, cambios en el diseño de las viviendas y sucesos que marcaron la historia nacional.

Un tour guiado con enfoque cultural e histórico

La actividad es organizada por el grupo ChepeCletas, que cuenta con guías certificados y experiencia en recorridos culturales.

La caminata nocturna será el viernes 16 de enero por los barrios Amón y Tournón, en San José. (Roberto Guzmán/Cortesía)

El punto de encuentro será el parque Morazán, específicamente junto al Templo de la Música, a partir de las 7 p.m.

Inscripción, costo y recomendaciones

El costo de inscripción es de 5 mil colones por persona y el registro se realiza mediante este enlace: safari nocturno. El cupo es limitado y la actividad se mantiene programada incluso en caso de lluvia.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse por WhatsApp al número 8849-8316.