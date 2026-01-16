Catarata Elysiana lo espera estas vacaciones con senderos y pozas por solo ¢3.000

Si busca un lugar rodeado de naturaleza para disfrutar en estas vacaciones, la cascada Elysiana es una alternativa que ha ido ganando popularidad entre visitantes nacionales y extranjeros.

Este atractivo natural se ubica en Barú, Pérez Zeledón, dentro de una propiedad privada que protege el entorno y promueve un turismo responsable.

El acceso tiene un costo de 3.000 colones para visitantes nacionales y 4.000 colones para extranjeros. El pago se debe realizar en efectivo al llegar al lugar.

La caída de agua de 60 metros es uno de los principales atractivos del lugar. (Cascada Elysiana/Captura)

La cascada presenta una caída de agua de aproximadamente 60 metros y cuenta con varias pozas naturales, ideales para refrescarse y relajarse en un entorno seguro, ya que no son profundas.

Sendero y recomendaciones de seguridad

Para llegar a la cascada, los visitantes deben recorrer un sendero de aproximadamente un kilómetro, caminata que toma alrededor de 10 minutos. Muchos aseguran que el camino es bastante corto.

El trayecto es de dificultad fácil a intermedia, por lo que se recomienda realizarlo con calma y, de ser posible, acompañado de un guía certificado.

La administración solicita seguir todas las indicaciones antes de ingresar a las piscinas naturales, con el fin de garantizar una experiencia segura. Debido a la topografía del terreno y su ubicación en la montaña, el sitio no está adaptado para personas en silla de ruedas.

El sitio cuenta con espacios ideales para disfrutar en familia. (Cascada Elysiana/Captura)

Servicios, actividades y qué llevar

Además del atractivo natural, Elysiana ofrece opciones de alimentación, alojamiento y actividades enfocadas en el bienestar, como retiros y sesiones de yoga, lo que convierte al lugar en una experiencia integral de descanso y conexión con la naturaleza.

La administración recomienda llevar ropa de cambio, traje de baño, repelente de insectos, protector solar, calzado adecuado para senderismo, sandalias, toalla y una botella de agua reutilizable. Estos implementos permiten disfrutar del recorrido y de la cascada con mayor comodidad.

Catarata Elysiana ofrece alojamiento, alimentación y actividades de relajación. (Cascada Elysiana/Captura)

Cómo llegar y horarios

Quienes viajen en vehículo desde San José pueden tomar la Ruta 2 por el Cerro de la Muerte hasta Pérez Zeledón. Posteriormente, se debe girar a la derecha para tomar la Ruta 243 hacia Dominical.

Aproximadamente 15 minutos antes de llegar a este destino, se encuentra Platanillo de Barú, donde la señalización guía hacia la cascada Elysiana.

El lugar cuenta con parqueo, aunque se recomienda utilizar un vehículo 4x4 debido a las condiciones del terreno. El horario de ingreso es todos los días de 9 a.m. a 3 p.m.

Para más información y para reservar, puede comunicarse al 8619-0439.