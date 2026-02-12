Costa Rica lidera prestigioso ranking por encima de potencias como Japón e Italia

Costa Rica se posicionó como el primer país del mundo al que los turistas desean regresar, de acuerdo con un reciente ranking internacional elaborado por la empresa SCS Chauffeurs y difundido por la reconocida plataforma Time Out.

El estudio se basó en más de ocho mil reseñas y votaciones en línea de viajeros que evaluaron destinos capaces de ofrecer experiencias memorables y repetibles.

Con un total de 895 menciones positivas, el país centroamericano encabezó la lista, superando a potencias turísticas como Italia, Japón y el Reino Unido.

Costa Rica aparece de primero en el ranking. (José Cordero/José Cordero)

El top 10 lo completan Portugal, Emiratos Árabes Unidos, India, Nueva Zelanda, Irlanda e Islandia.

Un reconocimiento respaldado por datos oficiales

Este resultado coincide con los registros del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Según sus datos históricos, que se mantienen incluso durante 2025, cerca del 30 % de los visitantes que ingresan por vía aérea han visitado el país al menos seis veces a lo largo de su vida, un nivel de fidelidad poco común a escala global.

“Este reconocimiento nos compromete a seguir mejorando de manera permanente el producto turístico, innovar en el servicio y fortalecer las experiencias en todo el país, para que quienes regresan siempre encuentren nuevas razones para redescubrir la esencia de nuestro pura vida”, señaló William Rodríguez, ministro de Turismo.

Biodiversidad y turismo sostenible como factores clave

La publicación internacional destaca que el liderazgo de Costa Rica se debe a su amplia biodiversidad, su red de parques nacionales y un modelo consolidado de turismo sostenible.

La biodiversidad y los paisajes naturales son claves en la alta fidelidad de los visitantes. (Canva/Canva)

Los viajeros valoran especialmente la diversidad de experiencias en distancias cortas y el contacto directo con la naturaleza.

Entre los destinos más mencionados figuran las rutas entre San José y el Bosque Nuboso de Monteverde, las playas de Tamarindo y el Parque Nacional Manuel Antonio, reconocidos por su infraestructura turística y riqueza natural.

Destinos emergentes que impulsan la revisita

El estudio también resalta a la Península de Osa por su propuesta de ecoaventura y conservación, orientada a viajeros que buscan experiencias auténticas fuera de los circuitos tradicionales.

Uno de los destinos mencionados fue Monteverde. (Cortesía/Cortesía)

Asimismo, San Vito aparece como un punto de interés para quienes desean conocer zonas menos exploradas, con fuerte identidad local y conexión con el entorno.

Este reconocimiento consolida al país como un referente global en experiencias de viaje que invitan a regresar.