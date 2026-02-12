Turismo

Costa Rica lidera prestigioso ranking por encima de potencias como Japón e Italia

Costa Rica atrae a los turistas más de seis veces, según un estudio internacional

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Costa Rica se posicionó como el primer país del mundo al que los turistas desean regresar, de acuerdo con un reciente ranking internacional elaborado por la empresa SCS Chauffeurs y difundido por la reconocida plataforma Time Out.

El estudio se basó en más de ocho mil reseñas y votaciones en línea de viajeros que evaluaron destinos capaces de ofrecer experiencias memorables y repetibles.

Con un total de 895 menciones positivas, el país centroamericano encabezó la lista, superando a potencias turísticas como Italia, Japón y el Reino Unido.

MATERIAL EXCLUSIVO DE LA TEJA HASTA SU PUBLICACION. 09/02/2026, Alajuela, La Garita, recorrido desde el Parque Central en San José, hasta llegar al terreno donde van a construir el nuevo estadio de Liga Deportiva Alajuelense.
Costa Rica aparece de primero en el ranking. (José Cordero/José Cordero)

El top 10 lo completan Portugal, Emiratos Árabes Unidos, India, Nueva Zelanda, Irlanda e Islandia.

Un reconocimiento respaldado por datos oficiales

Este resultado coincide con los registros del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Según sus datos históricos, que se mantienen incluso durante 2025, cerca del 30 % de los visitantes que ingresan por vía aérea han visitado el país al menos seis veces a lo largo de su vida, un nivel de fidelidad poco común a escala global.

“Este reconocimiento nos compromete a seguir mejorando de manera permanente el producto turístico, innovar en el servicio y fortalecer las experiencias en todo el país, para que quienes regresan siempre encuentren nuevas razones para redescubrir la esencia de nuestro pura vida”, señaló William Rodríguez, ministro de Turismo.

Biodiversidad y turismo sostenible como factores clave

La publicación internacional destaca que el liderazgo de Costa Rica se debe a su amplia biodiversidad, su red de parques nacionales y un modelo consolidado de turismo sostenible.

La revista Islands calificó a Santa Teresa como la playa más cool de Centroamérica por su ambiente relajado, surf y naturaleza.
La biodiversidad y los paisajes naturales son claves en la alta fidelidad de los visitantes. (Canva/Canva)

Los viajeros valoran especialmente la diversidad de experiencias en distancias cortas y el contacto directo con la naturaleza.

Entre los destinos más mencionados figuran las rutas entre San José y el Bosque Nuboso de Monteverde, las playas de Tamarindo y el Parque Nacional Manuel Antonio, reconocidos por su infraestructura turística y riqueza natural.

Destinos emergentes que impulsan la revisita

El estudio también resalta a la Península de Osa por su propuesta de ecoaventura y conservación, orientada a viajeros que buscan experiencias auténticas fuera de los circuitos tradicionales.

Hotel Belmar
Uno de los destinos mencionados fue Monteverde. (Cortesía/Cortesía)

Asimismo, San Vito aparece como un punto de interés para quienes desean conocer zonas menos exploradas, con fuerte identidad local y conexión con el entorno.

Este reconocimiento consolida al país como un referente global en experiencias de viaje que invitan a regresar.

