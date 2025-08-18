Turismo

Doctor Rodrigo Marín y su novia viven su amor al máximo fuera de nuestras fronteras

El doctor Rodrigo Marín y Alejandra Díaz andan muy acaramelados en el extranjero

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Rodrigo Marín y Alejandra Díaz
Rodrigo Marín y Alejandra Díaz (Rodrigo Marín/Instagram)

El doctor Rodrigo Marín y su novia, Alejandra Díaz, siguen derrochando amor y coleccionando lindos recuerdos fuera de nuestras fronteras.

LEA MÁS: Extranjera eligió a cantantes de Costa Rica por encima de los de su país y provocó burlas

Esta vez, la pareja eligió Panamá como su nidito de amor, donde compartieron varias fotografías que reflejan la complicidad y felicidad que viven juntos.

Ambos, amantes de la aventura y los paisajes únicos, se dejaron ver a bordo de lo que parecía ser un catamarán, disfrutando de los encantos del mar panameño.

Rodrigo Marín y Alejandra Díaz
El hotel La Compañía ofrece una experiencia increíble. (Rodrigo Marín/Instagram)
Rodrigo Marín y Alejandra Díaz
La pareja ha disfrutado al máximo la gastronomía de Panamá. (Rodrigo Marín/Instagram)

LEA MÁS: Karina Ramos dejó a más de uno boquiabierto tras posar en un mágico escenario

Además, se hospedaron en el hotel La Compañía, un lugar histórico de diseño moderno ubicado en el casco antiguo de Ciudad de Panamá, que combina el encanto colonial con el lujo contemporáneo.

También aprovecharon para explorar la gastronomía local, degustando platillos típicos, en unas deliciosas experiencias culinarias.

LEA MÁS: Un tico comparó a famoso influencer de otro país con Cocorí y este le respondió en un video

Panamá, con su mezcla de historia, arquitectura colonial y modernidad, se ha consolidado como un destino turístico ideal para parejas que buscan experiencias completas, desde recorridos por el emblemático Canal, hasta caminatas por el casco antiguo, playas y una oferta gastronómica increíble.

Sin duda, un lugar perfecto para seguir celebrando el amor, como lo hacen Rodrigo y Alejandra.

Rodrigo Marín y Alejandra Díaz
Rodrigo Marín y Alejandra Díaz se ven muy enamorados. (Rodrigo Marín/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Rodrigo MarínAlejandra DíazPanamá
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.