Doctor Rodrigo Marín y su novia viven su amor al máximo fuera de nuestras fronteras

Rodrigo Marín y Alejandra Díaz (Rodrigo Marín/Instagram)

El doctor Rodrigo Marín y su novia, Alejandra Díaz, siguen derrochando amor y coleccionando lindos recuerdos fuera de nuestras fronteras.

Esta vez, la pareja eligió Panamá como su nidito de amor, donde compartieron varias fotografías que reflejan la complicidad y felicidad que viven juntos.

Ambos, amantes de la aventura y los paisajes únicos, se dejaron ver a bordo de lo que parecía ser un catamarán, disfrutando de los encantos del mar panameño.

El hotel La Compañía ofrece una experiencia increíble. (Rodrigo Marín/Instagram)

La pareja ha disfrutado al máximo la gastronomía de Panamá. (Rodrigo Marín/Instagram)

Además, se hospedaron en el hotel La Compañía, un lugar histórico de diseño moderno ubicado en el casco antiguo de Ciudad de Panamá, que combina el encanto colonial con el lujo contemporáneo.

También aprovecharon para explorar la gastronomía local, degustando platillos típicos, en unas deliciosas experiencias culinarias.

Panamá, con su mezcla de historia, arquitectura colonial y modernidad, se ha consolidado como un destino turístico ideal para parejas que buscan experiencias completas, desde recorridos por el emblemático Canal, hasta caminatas por el casco antiguo, playas y una oferta gastronómica increíble.

Sin duda, un lugar perfecto para seguir celebrando el amor, como lo hacen Rodrigo y Alejandra.