Este programa lo llevará a conocer Costa Rica y recorrerlo como todo un experto

Se viene un programa que lo llevará a conocer Costa Rica y recorrerlo como un todo un experto. (Randall Vásquez/Cortesía)

Si usted es de los que disfruta los paseos al aire libre y desea conocer y recorrer Costa Rica como todo un experto, le contamos que se viene un nuevo programa llamado “Conociendo mi país”, el cual podrá disfrutar al máximo con La Teja.

Randall Vásquez, director creativo de Grupo Nación, nos contó todos los detalles de esta idea que es perfecta para los apasionados por la aventura y la adrenalina.

Luego de observar la cantidad de personas que comparten sus paseos en redes sociales, Randall se dio cuenta de que, mientras muchos extranjeros se maravillan con las bellezas de Costa Rica, son muchos los costarricenses que aún no han visitado numerosos destinos increíbles de nuestro país.

El primer episodio se grabó en la Fortuna de San Carlos. (Randall Vásquez/Cortesía)

“¡Qué montón de gente viene a conocer Costa Rica y uno que es tico no la conoce!”, comentó Randall.

Sus ganas de impulsar el turismo nacional lo llevaron a desarrollar una idea diferente por medio de un programa que muestre las joyas naturales, culturales y gastronómicas que todo costarricense debería conocer, sin necesidad de salir del país.

“A raíz de la pandemia se crean un montón de aristas. Hay gente que le gusta turistear porque toma fotografías, otros porque quieren ver aves, otros hacen senderismo, mountain bike, caminatas, o simplemente buscan disfrutar de una buena gastronomía. En Costa Rica hay para todos”, aseguró.

Ya estamos más que listos con el equipo de trabajo. (Randall Vásquez/Cortesía)

Es así como nació “Conociendo mi país”, del cual ya fue grabado el primer episodio y muy pronto usted podrá disfrutarlo.

El programa no solo mostrará los destinos más encantadores, sino que, además, brindará consejos prácticos, opciones de aventura, gastronomía local, consejos de ahorro, y mucho más.

“¿Cuáles son esas joyas imperdibles que todo costarricense debe conocer antes de pensar en salir del país? Yo dije: hagamos un programa donde le enseñemos a la gente esos lugares y les demos hasta tips para un paseo de un día”, explicó Vásquez.

Para hacerlo realidad, se unieron a la causa varias marcas que están apoyando el proyecto como Chery y la agencia Cori Car. Gracias a eso, los viajeros de la producción podrán recorrer los diferentes destinos en un Chery iCar 03.

En cada viaje aprenderemos más de la naturaleza de Costa Rica. (Randall Vásquez/Cortesía)

A ellos se sumó Banco Promérica, como presentador oficial, y se unió con su tarjeta Premia Travel, que permite acumular millas para tiquetes y usarla en hoteles o tours a seis o doce meses sin intereses.

Outdoor Adventure se encargó de asesorarlos con ropa adecuada para las travesías, incluyendo prendas impermeables y con protección UV.

Ciclo Boutique y Thule equiparon al equipo con bicicletas y todo lo necesario para practicar ciclismo con seguridad.

Además, el programa busca educar mientras entretiene y mostrar las ventajas del equipo que es su aliado y hasta destapar algunos mitos, por ejemplo sobre viajar con un carro eléctrico.

El arte es parte de la cultura de Costa Rica. (Randall Vásquez/Cortesía)

En cada capítulo se brindarán recomendaciones para diferentes actividades para que cualquier persona se sienta capaz de lanzarse a disfrutar de cada aventura.

La primera temporada contará con seis episodios que se podrán ver en el canal de YouTube de La Teja y también en sus redes sociales. En cada entrega, se explorarán montañas, playas e incluso puntos culturales en cada ciudad, como museos, por ejemplo.

El primer episodio ya fue grabado y tuvo como destino Montaña de Fuego, en La Fortuna de San Carlos, donde vivieron tres días cargados de adrenalina. Allí hicieron tubing, canopy, rápel y disfrutaron del Eco Park, el parque ecológico Arenal.

El Chery iCar 03 llevó a los viajeros a vivir una experiencia inigualable. (Randall Vásquez/Cortesía)

“Es conocer las joyas que tenemos, que tal vez hemos escuchado, pero no sabemos cómo llegar, cuánto cuesta o qué se necesita. Queremos que la gente se sienta como uno más del grupo, que vea que sí se puede”, agregó Randall.

Una de las metas del proyecto es que los lectores puedan obtener beneficios y se animen a vivir estas experiencias, ya sea en familia, en pareja o solos.

El programa promete convertirse en una verdadera guía para redescubrir Costa Rica desde todos los ángulos. Y como dice Randall, antes de comprar un pasaje al extranjero, hay que asegurarse de haber recorrido este paraíso que tenemos en casa.