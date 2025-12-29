Influencer Tobias Falang reveló la razón que lo hizo volver a Costa Rica y hasta quedarse en fin de año

El empresario y creador de contenido sueco Tobias Falang reveló las razones que lo llevaron a regresar a Costa Rica y permanecer en el país durante las celebraciones de Navidad y fin de año.

Su primer viaje fue en agosto de 2025, cuando visitó el país por dos semanas antes de regresar a Colombia, donde reside y desde donde impulsa su marca de lentes.

Durante esa primera estadía, Falang aseguró que la experiencia fue tan positiva que despertó en él el deseo de volver en un corto plazo, esta vez por un período más extenso.

Tobias Falang regresó a Costa Rica y explicó las razones que lo motivaron a permanecer en el país hasta finalizar el año. (Tobias Falang/Instagram)

“El tico te recibe con los brazos abiertos, demuestra mucho interés y quiere saber más de uno. Les causa mucha curiosidad mi cultura y me hacen muchas preguntas sobre mi país, el clima y cómo es la vida allá.

“Es muy lindo, es muy fácil conversar y hacer amistades aquí. La gente me trata muy bien y el tico es muy conversador”, contó el influencer a La Teja.

Un segundo viaje con enfoque laboral

Motivado por esa experiencia, el sueco decidió regresar en octubre con un objetivo claro: avanzar en su proyecto personal.

Tobias cuenta con dos años desarrollando su marca de lentes, una iniciativa que busca donar parte de sus ganancias a organizaciones dedicadas al rescate y rehabilitación de animales.

“La idea es que las personas se sientan parte de un proyecto muy bonito y que puedan utilizar la moda como una manera de hacer algo muy positivo. Mi meta es que las gafas sean un símbolo de estilo y conciencia”, recalcó.

Tobias Falang la pasa muy bien en Costa Rica. (Tobias Falang/Cortesía)

Compromiso social y alianzas locales

El interés por las historias de animales abandonados impulsó al empresario a desarrollar este proyecto con enfoque social. Según explicó, la educación desde edades tempranas es clave para fomentar el respeto y el cuidado responsable de los animales.

Por esa razón, durante su estadía buscó alianzas con organizaciones locales como Logan y Luna y Territorio de Zaguates, con el fin de continuar con su labor social y fortalecer el impacto de su iniciativa en el país.

Tobias admitió que ha pasado comiendo gallo pinto. (Tobias Falang/Instagram)

Trabajo, gastronomía y café

Aunque este segundo viaje estuvo enfocado principalmente en el trabajo, Falang también aprovechó para reunirse personalmente con clientes y brindar asesorías. Sin embargo, no dejó de disfrutar algunos aspectos culturales y gastronómicos.

Durante su estadía, aseguró haber probado platos tradicionales como gallo pinto y tamales, además de consumir café de manera constante. Incluso, realizó un video en el que prueba gallo pinto, acompañado de imágenes del país y expresando su agrado por el platillo.

“En este viaje he pasado todo el tiempo en San José, pero he aprovechado el tiempo para tomar mucho café tico, lo he disfrutado mucho”, mencionó.

Entre los lugares que destacó para degustar café, recordó Franco Restaurante y Cafeoteca, ubicados en Barrio Escalante.

Tradiciones compartidas y planes futuros

El sueco también encontró similitudes culturales, como el arroz con leche, una receta presente tanto en Costa Rica como en Suecia, aunque con significados distintos.

“En Suecia, en temporada navideña, siempre hacemos arroz con leche y lo comemos con canela y entiendo que ustedes también lo hacen acá.

“El 24 hacemos una gran porción y le ponemos una almendra. Entonces, cuando vas sirviendo, la persona que recibe la almendra pide un deseo”, agregó.

El influencer es amante de los animales. (Tobias Falang/Instagram)

Además, destacó la diversidad de paisajes y climas de Costa Rica, y confesó que tiene pendiente conocer el Caribe, por lo que no descarta regresar el próximo año.

Recomendaciones para visitar Suecia

El empresario también aprovechó para compartir recomendaciones con quienes deseen visitar Suecia, especialmente en invierno.

“En Suecia solo hubo 30 minutos de sol en todo diciembre, hasta salió en las noticias. Mis amigos me lo enviaron de allá. Además, hace mucho frío y mucha nieve y, por la ubicación, en estas temporadas, no sale casi el sol; es muy oscuro.

“Tienen tres o cuatro horas de luz al día y no son de sol, es como un gris oscuro, así que yo recomiendo muchísimo ir en verano”, indicó.

Según explicó, la falta de luz solar puede afectar el estado de ánimo, por lo que muchas personas en su país deben suplementarse con vitamina D.

“Los suecos nos tenemos que suplementar con vitamina D porque no la recibimos del sol. La falta de vitamina D afecta mucho el humor, por eso tal vez tienen una forma diferente de ser”, explicó.