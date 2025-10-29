¿Qué lugares disfruta Neto Rangel? Bailarín contó que una de sus aventuras casi termina muy mal

Neto Rangel, participante del programa Mira quién baila, se encuentra temporalmente fuera de la pista, debido a una lesión.

Antes de la pausa forzada, el brasileño nos compartió sus lugares favoritos para ir a pasear.

LEA MÁS: Daniel Montoya revela la vez que casi se ahoga por “jugar de galán”

“Me gusta mucho lo que es Flamingo o Tamarindo (Guanacaste)”, explicó.

El bailarín resaltó que sus viajes a la playa son su momento favorito de relajación.

Neto Rangel está en un proceso de recuperación. (Lilly Arce)

Una aventura que casi termina mal

El brasileño recordó un divertido incidente que vivió hace un tiempo mientras estaba en la playa con su vehículo.

LEA MÁS: Diego Bravo reconoce el inocente error que cometió y que le ha traído muchas críticas

“Una vez fuimos a Manuel Antonio y hay una parte en donde uno puede parquear el carro en la arena. Estábamos ahí, todo bien, y nos fuimos... Apenas logramos sacar los carros porque ya había subido el agua.

Neto Rangel (Instagram/Neto Rangel)

“Un poquito más y no logramos pasar el carro para el otro lado. Fue toda una aventura: los amigos empujando y todo el mundo. Casi nos quedamos atascados en la playa”, recordó entre risas.

Lo que siempre lleva en su bolso

Para cualquier salida, Neto nunca olvida su celular, desodorante, perfume y cepillo de dientes. Esto le permite estar siempre preparado, incluso durante sus paseos o vacaciones.

Neto ha mostrado una actitud muy positiva. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Playa, atardeceres y clima cálido

El bailarín destacó que sus actividades favoritas incluyen relajarse, disfrutar del sol, los atardeceres y el clima cálido. También mencionó que le gusta planear sus vacaciones con anticipación.

La comida que siempre busca en Costa Rica

Neto Rangel tiene un platillo favorito en Costa Rica: el casado. Además, contó el lugar donde suele comer casi siempre.

“Hay una sodita que está por mi casa, que se me olvidó el nombre de la soda, pero ella (la dueña) sabe que yo como ahí casi que siempre.

“Los lunes tiene olla de carne. Casi todos los días paso por ahí a comer, queda en Heredia y creo que es parte de San Francisco”, mencionó.