BriskHeat está creciendo en Costa Rica y contratando Operarios de Producción

Presentado por: BriskHeat

¿Busca un trabajo estable con excelentes beneficios y un ambiente de trabajo positivo? BriskHeat, líder mundial en soluciones flexibles de calefacción de superficies, está ampliando sus operaciones en Costa Rica y ofrece interesantes oportunidades para Operarios (as) de Producción.

Con más de 75 años de experiencia, BriskHeat fabrica calefacción eléctrica industrial, aislantes, controles y calentadores de inmersión que se utilizan en industrias de todo el mundo. Nuestros productos ayudan a resolver retos relacionados con el control de la viscosidad, la prevención de la condensación, el calentamiento de procesos y la protección contra la congelación. Ofrecemos una amplia gama de aplicaciones, desde tuberías y recipientes hasta bombas y válvulas.

BRISKHEAT (BRISKHEAT/BRISKHEAT)

Como parte de nuestro continuo crecimiento, en 2022 abrimos nuestra tercera planta de manufactura en Costa Rica, situada en la Zona Franca Green Park, en Alajuela. Actualmente estamos contratando personas motivadas para que se unan a nuestro equipo en el ensamblaje de chaquetas calefactoras de tela y otros puestos, que son componentes esenciales en aplicaciones semiconductoras e industriales.

Lugar de trabajo:

Zona Franca Green Park, Alajuela.

Horario:

De lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Requisitos:

Educación primaria completa.

Mayor de 18 años.

Gran atención al detalle.

Capacidad para trabajar bien en equipo.

Conocimientos de costura (idealmente).

Lo que ofrecemos:

Salario competitivo.

Transporte subsidiado (rutas disponibles desde/hacia Alajuela centro, Heredia, San José y Poás).

Asociación Solidarista.

Un lugar de trabajo seguro, inclusivo y solidario.

Oportunidades de crecimiento dentro de una empresa global.

Cómo postularse:

Si está interesado(a) en unirse a nuestro equipo, envíe su solicitud al correo electrónico talent@briskheat.com. Asegúrese de incluir los siguientes documentos:

Currículum actualizado (con nombre completo, número de teléfono, correo electrónico, formación académica, experiencia laboral, cursos completados y habilidades relevantes).

Copia de su documento de identidad (por ambas caras).

Certificado de antecedentes penales vigente (emitido en los últimos 3 meses).

Esta es una gran oportunidad para formar parte de una empresa que valora a su personal y está comprometida con la innovación y la excelencia. ¡Únase a BriskHeat y ayúdenos a construir el futuro de las soluciones de calefacción industrial!

Obtenga más información sobre nosotros en www.briskheat.com.