Presentado por: CLARO

En un escenario perfecto con tintes de celebración a la altura de la ocasión, Claro celebró 15 años de haber llegado a Costa Rica para marcar la diferencia y transformar las comunicaciones en el país.

Fue en el ya lejano 11 de noviembre de 2011 cuando la compañía empezó a operar en suelo nacional, para aquel entonces ya era una marca ampliamente reconocida en Latinoamérica, pero esta nación centroamericana apenas abría sus puertas a las telecomunicaciones y una era de cambio vino para dar un giro total.

Claro celebra 15 años en Costa Rica consolidando el Internet móvil más rápido y su liderazgo en 5G

Ahora y gracias a una visión de constante crecimiento a lo largo de los años, Claro fue construyendo una gran reputación basada en la experiencia de usuario que los ha llevado a convertirse en el Internet Móvil más rápido de Costa Rica, hecho que no pasa por alto y fue destacado como uno de los puntos más importantes del evento.

Marcelo Mouzo, director país de Claro Costa Rica. (Jorge Navarro)

“Estos quince años son motivo de orgullo para todo el equipo por el trabajo arduo para darle muy buena conectividad a Costa Rica y favorecer el desarrollo de hogares y negocios”, expresó Marcelo Mouzo, director país de Claro Costa Rica.

Ese liderazgo en velocidad tuvo el respaldo durante el evento por la firma internacional Ookla, que otorgó a la operadora tres reconocimientos clave: Internet Móvil más rápido del país por quinto año consecutivo, Mejor Red 5G y Mejor Experiencia en Videojuegos Móviles. Debido a que ninguna empresa en Costa Rica había obtenido tantas veces seguidas la distinción a la red más veloz, el logro se materializó con la entrega de un inédito galardón de cristal.

Pedro Direne entrega el premio de cristal a Marcelo Mouzo, mientras Luis Iván Ortíz, gerente técnico de Claro, Leonel Ahrens, gerente de mercadeo de Claro muestran al público el reconocimiento por la Mejor Red 5G. (Jorge Navarro)

Para hacer entrega del reconocimiento estuvo presente Pedro Direne, representante de Ookla, firma que evalúa millones de mediciones reales de usuarios en periodos de seis meses bajo tres pilares: velocidad de descarga, velocidad de subida y latencia.

“Nunca habíamos dado este premio de cristal en Costa Rica, es un reconocimiento muy relevante a la calidad de su red. Cuando miramos las métricas entre el año 2022 y el 2026, verificamos que las velocidades de descarga de Claro crecieron en casi un 500 %”, subrayó Direne.

Pedro Direne, gerente regional de Ookla, destacó la trayectoria de Claro Costa Rica y su énfasis en la excelencia.

Una red que ya cubre a más de la mitad del país

El festejo también sirvió para hacer balance del primer año de operación comercial de su red 5G, que precisamente fue lanzada en septiembre de 2025. En apenas doce meses, Claro duplicó su cobertura al pasar de 1,3 millones a más de 2,6 millones de personas con acceso a esta tecnología, es decir, más del 50 % de la población en las siete provincias, punto muy importante pues su cobertura se extiende a lo largo y ancho del país.

“Nuestra red de 5G está en todas las provincias de Costa Rica y hoy ofrece velocidades cinco veces superiores a las de nuestro competidor”, destacó Mouzo.

Con ello, Costa Rica se consolida como la segunda operación de Claro en Centroamérica en implementar 5G, después de Guatemala, con una fuerte concentración de tráfico en la Gran Área Metropolitana y un crecimiento constante en Guanacaste, Puntarenas y Limón.

Para Luis Iván Ortiz, gerente técnico de Claro Costa Rica, el éxito de este despliegue radica en que la migración se pensó sin barreras para los clientes, quienes tanto en modalidad prepago como postpago accedieron sin costo adicional.

“Logramos que la adopción del 5G fuera sencilla para nuestros usuarios. Todos accedieron a la nueva tecnología sin molestias, no tuvieron que ir a comprar un chip ni cambiar de teléfono”, comentó Ortiz, quien confirmó que la red pasó de conectar a 200.000 usuarios en su arranque a registrar hoy más de 500.000 personas conectadas de forma simultánea.

En un evento a la altura de la ocasión, Claro celebró 15 años de liderar las comunicaciones en Costa Rica.

Ese rendimiento también es confirmado por la SUTEL en su primera Evaluación Nacional 5G (enero-junio de 2026), donde Claro lideró ocho de nueve rubros al registrar una velocidad promedio de descarga de 186,6 Mbps frente a los 34,1 Mbps de sus competidores. Además, durante la velada renovó el licenciamiento de Marca País esencial Costa Rica, sello que obtuvo por primera vez en 2016.

La hoja de ruta de Claro apunta ahora a seguir ampliando su red de fibra óptica, 4G y 5G con un propósito claro: preparar al país para la próxima gran revolución tecnológica.

“Si la Inteligencia Artificial explota como se cree que va a explotar, no solo lo va a hacer en el entorno fijo, también en el móvil. Queremos ser un habilitador y facilitador de la adopción de esas tecnologías para el desarrollo económico del país”, finalizó Marcelo Mouzo.