CoopeTarrazú: 65 años cultivando futuro con sostenibilidad, innovación y compromiso social

Presentado por: CoopeTarrazú

Desde las montañas de Los Santos, CoopeTarrazú celebra 65 años de historia, consolidándose como la cooperativa cafetalera más grande de Costa Rica y una de las más reconocidas a nivel internacional.

Fundada en 1960, la Cooperativa reúne a más de 4.000 pequeños caficultores, quienes encuentran en este modelo asociativo una oportunidad para crecer, acceder a mercados internacionales y mejorar su calidad de vida.

Durante más de seis décadas, CoopeTarrazú ha mantenido un compromiso firme con la mejora continua, la sostenibilidad y la innovación, convirtiéndose en un referente en la caficultura costarricense.

COOPETARRAZU (JASSON RET/COOPETARRAZU)

A partir de la investigación, se trabaja en la búsqueda de alternativas técnicas y ambientales que permitan a los productores enfrentar los retos del cambio climático, optimizar recursos y mantener la excelencia del café Tarrazú, reconocido en los principales mercados del mundo.

El impacto social también forma parte esencial de la esencia de CoopeTarrazú. A través de las Casas de la Alegría, la Cooperativa brinda atención y acompañamiento a los hijos e hijas de recolectores durante la cosecha.

Actualmente, la organización administra 18 centros de cuido en la región de Los Santos, donde se atiende a más de 2.200 niños y niñas, ofreciendo educación, alimentación y un entorno seguro mientras sus padres trabajan en las fincas.

Además, el desarrollo de un área comercial robusta ha permitido diversificar los servicios para la comunidad. La Cooperativa cuenta con supermercados, almacenes de insumos agrícolas, una estación de servicio y otros puntos de venta que no solo fortalecen la economía local, sino que también generan empleo y facilitan el acceso a productos esenciales para las familias asociadas.

COOPETARRAZU (JASSON RET/COOPETARRAZU)

A lo largo de estos 65 años, CoopeTarrazú ha demostrado que la unión, la sostenibilidad y la innovación son pilares capaces de transformar una región. Su historia es la de miles de personas que, con esfuerzo y trabajo, han logrado posicionar el nombre de Tarrazú como símbolo de café de calidad, responsabilidad y orgullo costarricense.