Pruebe su Chevrolet favorito en el test Drive Experience, un evento gratuito para toda la familia

Presentado por: Chevrolet

El confort, la seguridad y la potencia de manejar un Chevrolet se harán sentir en el Test Drive Experience de Chevrolet Grupo Q, una actividad gratuita para todo público que se realizará el 14 de marzo, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m., en Parque Viva.

Ese día, los asistentes tendrán la posibilidad de descubrir gran variedad de vehículos de la marca y podrán elegir el que mejor se ajuste a sus necesidades. Entre los modelos disponibles para prueba de manejo estarán Aveo Hatchback, Groove, Tracker Premier, Trax, Trailblazer, Tahoe, Colorado, Silverado RST y Silverado ZR2 y Spark EUV. Además, también estarán exhibidos el Chevrolet Traverse y el Cadillac Lyriq.

La Chevrolet Colorado pondrá a prueba su potencia y capacidad 4x4 en la pista todoterreno del Test Drive Experience

Esta actividad contará con test drive en dos escenarios distintos: una pista de asfalto para las pruebas de los vehículos ideales para usar en la ciudad y una pista 4x4 para los carros todo terreno.

CrediQ tendrá beneficios y condiciones especiales de financiamiento, tales como descuentos de hasta $10.000, cero prima, asistencia Chevrolet, accesorios incluidos y entrega inmediata en modelos seleccionados. Cabe destacar que estas condiciones serán válidas únicamente el día de la actividad.

Entretenimiento familiar

Además de vivir la experiencia Chevrolet, a lo largo del día, el Test Drive Experience ofrecerá actividades gratuitas para la diversión de niños y adultos: música en vivo, inflables y food truck, así como la oportunidad de interactuar con BumbleBee, el icónico Transformer.

Asimismo, es un evento pet friendly, por lo que los presentes podrán disfrutar en la compañía de sus queridas mascotas en un ambiente controlado y seguro para ellas.

La Chevrolet Trailblazer combinará espacio, tecnología y seguridad en el Test Drive Experience, permitiendo a los asistentes descubrir su versatilidad tanto para la rutina diaria como para escapadas de fin de semana. (CHEVROLET/CHEVROLET)

Las personas que deseen asistir deben registrarse en línea, antes del s 12 de marzo, en el siguiente enlace: https://www.eventbrite.com/e/chevrolet-test-drive-experience-tickets-1984298347774?aff=oddtdtcreator .

Para más información puede escribir vía WhatsApp 7076-9399 .