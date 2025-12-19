MAGGI te invita a conectar con tus seres queridos a través del poder único que tiene la comida

Presentado por: Nestlé

El fin de año es ideal para reconectar, compartir y recuperar esos espacios donde las familias, amigos y seres queridos están unidos. En medio de rutinas aceleradas, Nestlé - por medio de su marca MAGGI- impulsa un llamado a volver a la cocina y a la mesa para rescatar el valor de la comida como un acto que une, conecta y crea recuerdos que perduran.

Ese es el espíritu de MAGGI & YO JUNTOS ES BUENÍSIMO, una campaña que invita a crear momentos únicos alrededor de los alimentos y a permitir que el sabor vuelva a conectar a las familias, amigos y seres queridos en general.

Esta iniciativa reconoce que cocinar no es solo una tarea diaria, sino un puente emocional que transforma lo cotidiano en significativo y convierte cada plato en una oportunidad para compartir.

“En MAGGI creemos en el poder que tiene la comida para reunirnos. Cada receta es una oportunidad para conectar con los demás, agradecer y disfrutar momentos que se quedan en la memoria. MAGGI & YO JUNTOS ES BUENÍSIMO busca precisamente eso: inspirar a las familias a volver a la mesa y celebrar el valor de estar juntos”, afirmó Yeiry Moreno, gerente de MAGGI para Costa Rica.

Sabores que unen

En línea con este llamado, MAGGI presenta tres productos de edición limitada que acompañan de forma natural las celebraciones de fin de año y se integran con facilidad a las recetas tradicionales que caracterizan esta temporada.

Se trata de opciones diseñadas para facilitar las preparaciones tradicionales para las reuniones familiares, cenas especiales y actividades propias del cierre del año:

MAGGI® Crema de calabaza, combina calabaza, cebolla, ajo y especias como nuez moscada, perejil y pimienta negra. Su delicioso sabor y versatilidad para acompañar diferentes platillos la convierten en una entrada ideal para abrir cenas festivas o almuerzos familiares.

combina calabaza, cebolla, ajo y especias como nuez moscada, perejil y pimienta negra. Su delicioso sabor y versatilidad para acompañar diferentes platillos la convierten en una entrada ideal para abrir cenas festivas o almuerzos familiares. MAGGI® Crema de papa con sabor a tocino, una deliciosa mezcla de papa y vegetales ideal para usarla como base para plato principal o como salsa cremosa.

una deliciosa mezcla de papa y vegetales ideal para usarla como base para plato principal o como salsa cremosa. MAGGI® Consomé sabor Tocino, un aliado versátil en la cocina de diciembre, perfecto para preparar las recetas con cerdo que son tan comunes en esta época navideña.

MAGGI es la marca culinaria #1 en Costa Rica e innova con productos de alta calidad y de temporada para satisfacer los gustos de los consumidores y propiciar momentos únicos en la cocina alrededor de los alimentos, como una forma de agradecer su preferencia.



