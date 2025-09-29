Ópticas Jiménez: 70 años de facilitar salud visual y modernización al servicio de Costa Rica

Presentado por: Ópticas Jiménez

Hace 70 años, cuando apenas existía una óptica en el país, abrió sus puertas la primera sucursal de Ópticas Jiménez en el centro de San José. Desde entonces, ha acompañado la salud visual de generaciones de costarricenses, consolidándose como una marca con historia, tradición y un fuerte compromiso social. Hoy, 70 años después, la empresa celebra su crecimiento y su transformación hacia un modelo moderno que mantiene intacta su misión: que todas las personas puedan “ver bien para vivir mejor”.

De la tradición a la expansión Copiado!

Durante décadas, Ópticas Jiménez fue reconocida como la “óptica del pueblo”, manteniendo entre seis y ocho sucursales en distintas zonas del país. Sin embargo, en el 2011 con la llegada de una nueva administración, se estableció como meta garantizar la calidad de los productos visuales en Costa Rica.

Sucursal Avenida Central por Plaza de la Cultura. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el año 2021, bajo la administración de la segunda generación de esta familia inició un proceso de expansión acelerado. En tan solo cuatro años, la cadena pasó de 8 a 80 sucursales, empleando a más de 400 colaboradores y convirtiéndose en la segunda cadena óptica más grande del país.

El enfoque de Óptica Jiménez siempre ha sido ofrecer a sus pacientes la mejor tecnología y calidad, a precios accesibles para todos los costarricenses. Creemos firmemente que la salud visual es un derecho de todas las personas, no un privilegio. — Marco Ramírez, gerente de mercadeo de Ópticas Jiménez.

Marco Ramírez, gerente de mercadeo de Ópticas Jiménez.

Innovación con propósito Copiado!

El proceso de expansión también ha venido acompañado de modernización. Uno de los grandes logros, de este año 2025 es la remodelación de su laboratorio propio, que le garantiza al paciente una mayor precisión en los trabajos, reducción en los tiempos de entrega y lentes específicos para cada necesidad.

Adicionalmente, Ópticas Jiménez cuenta con todas las tecnologías del mercado en la elaboración de lentes progresivos, lentes fotocromáticos y lentes con protección de la luz azul, ofreciendo confort visual ante cualquier padecimiento.

El Laboratorio de última tecnología ofrece presión en la necesidad visual de cada paciente.

Salud Visual al alcance de todos

A esta transformación se suma la creación de tres formatos de servicio, en distintas sucursales que responden a las necesidades y estilos de vida de diferentes públicos:

Ópticas Jiménez : es el formato tradicional y más extendido en todo el país. Aquí se combinan promociones permanentes como el 2x1 en anteojos y el 30% de descuento en lentes, con la atención cercana de optometristas y asesores visuales. Su objetivo es ser la primera opción de salud visual para las familias costarricenses, con precios accesibles y servicios integrales. Ver lista de sucursales en www.opticasjimenez.com/

: es el formato tradicional y más extendido en todo el país. Aquí se combinan promociones permanentes como el 2x1 en anteojos y el 30% de descuento en lentes, con la atención cercana de optometristas y asesores visuales. Su objetivo es ser la primera opción de salud visual para las familias costarricenses, con precios accesibles y servicios integrales. Ver lista de sucursales en www.opticasjimenez.com/ Boutique Jiménez : pensado para quienes buscan lo último en innovación y moda, este formato reúne las mejores marcas internacionales de aros y tecnología de vanguardia. En un ambiente exclusivo, los clientes pueden acceder a diseños sofisticados, lentes de alta gama y soluciones de última generación que combinan estilo y salud visual. Su primera Boutique se encuentra ubicada en City Mall, segundo nivel, pasillo hacia City Towers, frente a Playtopia.

: pensado para quienes buscan lo último en innovación y moda, este formato reúne las mejores marcas internacionales de aros y tecnología de vanguardia. En un ambiente exclusivo, los clientes pueden acceder a diseños sofisticados, lentes de alta gama y soluciones de última generación que combinan estilo y salud visual. Su primera Boutique se encuentra ubicada en City Mall, segundo nivel, pasillo hacia City Towers, frente a Playtopia. Outlet Ópticas Jiménez: diseñado para quienes necesitan alternativas más económicas sin sacrificar calidad. Aquí se ofrecen combos con aro incluido gratis con la misma garantía y respaldo de la marca, pero a precios más bajos, lo que permite ampliar aún más el acceso a la salud visual en el país. Actualmente poseen tres Outlet, el primero ubicado en Heredia 100 oeste de la Iglesia del Carmen, el segundo en Cartago diagonal a Pigo Pérez y el tercero en Novacentro en Guadalupe de San José.

Con estos tres formatos, Ópticas Jiménez asegura que cada persona —independientemente de su presupuesto o expectativas— encuentre una solución adecuada, manteniendo la calidad en el servicio y la misión de hacer de la salud visual un derecho para todos.

Outlet Ópticas Jiménez El Carmen, Heredia.

Ópticas Jiménez, cuenta con un centro de atención personalizado para el cliente, donde se atiende de manera personalizada a cada paciente y se brinda el seguimiento de los distintos beneficios que ofrece la marca, como lo son la Garantía Extendida Jiménez de hasta 6 meses en productos, la aplicación del Seguro Jiménez en los anteojos ante casos de daño o perdida, entre otros.

Boutique Jiménez en City Mall.

Jiménez ofrece además, métodos de pago en efectivo y con tarjeta, con facilidades a crédito de 0 y 3 meses.

Una visión hacia el futuro Copiado!

Un 28 de setiembre del año 1955 se fundó la cadena de ópticas con mayor trayectoria y experiencia en Costa Rica. Ópticas Jiménez se ha ganado un lugar en la memoria colectiva de los costarricenses. Hoy, esa herencia se combina con innovación, expansión y accesibilidad, reafirmando el compromiso de seguir siendo la óptica de las familias del país.

“Ver bien para vivir mejor” no es solo un lema: es la misión que impulsa cada decisión de una empresa que, sin importar el paso del tiempo, sigue mirando con claridad hacia el futuro.