El inicio de un nuevo curso lectivo está a la vuelta de la esquina para muchas familias costarricenses y, ante una inversión que suele impactar el presupuesto del hogar, Tiendas ekono presentó su propuesta para el regreso a clases 2026, con útiles escolares, uniformes y accesorios con los precios más bajos de la temporada.

Tiendas ekono ofrece listas escolares desde ¢10.350 para el regreso a clases 2026

En sus 40 tiendas distribuidas en todo el país, la cadena ya habilitó espacios con artículos que niños y adolescentes necesitarán para el ciclo lectivo, bajo su modelo low price, que busca mantener precios bajos sin dejar de lado la calidad.

Incluso, los precios que maneja ekono fueron destacados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en el monitoreo de precios de útiles y uniformes donde su marca SUMA, hizo que ekono tenga los precios más bajos de la temporada.

“Nos hemos propuesto analizar cuidadosamente las listas escolares y ajustarnos a todo tipo de presupuesto para este regreso a clases, garantizando calidad a precios accesibles para las familias”, señaló Sebastián Núñez, jefe de mercadeo de Tiendas ekono.

Como parte de su inventario, la empresa indicó que los clientes pueden encontrar una lista escolar básica desde ¢10.350, así como una amplia variedad de útiles de su marca propia SUMA, entre ellos:

Caja de lápices de color: ¢1.200.

Caja de lápices de escribir: ¢300.

Caja de tres lapiceros: ¢300.

Corrector: ¢600.

Tijeras: ¢300.

Set de cuatro borradores: ¢300.

Tajador: ¢300.

Juego de geometría: ¢300.

Cuadernos cosidos SUMA de 50 hojas: ¢400.

Cuadernos cosidos SUMA de 100 hojas: ¢500.

La propuesta para el regreso a clases también incluye uniformes escolares, lo que permite a las familias adquirir todo lo necesario en una misma tienda. Entre los precios disponibles se encuentran:

Camisetas preescolares: ¢2.500.

Camisetas polo escolares: desde ¢2.000.

Pantalones escolares: desde ¢4.500.

Faldas escolares: desde ¢6.500.

Calzado escolar: desde ¢6.500

Ropa interior: desde ¢500.

Medias escolares: desde ¢500.

Salveques: desde ¢4.500.

El regreso a clases representa uno de los momentos de mayor presión para el gasto familiar en Costa Rica, por lo que las opciones que concentran oferta, precio y accesibilidad se vuelven clave en la planificación del inicio del curso lectivo.

“Acá las familias pueden ahorrar tiempo y dinero al encontrar todo lo que necesitan para este regreso a clases en un solo lugar”, concluyó Núñez, quien reiteró la invitación a todos para que visiten Tiendas ekono y puedan hacer sus compras y empezar a gusto el año lectivo.