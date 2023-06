Agente del jugador de Saprissa, Javon East, lo defiende en redes

El agente de jugadores Simone Ghirlanda volvió a salir en sus redes sociales tirando a quienes han hablado del jugador jamaiquino Javon East.

A Javon East lo defendió su agente Simone Ghirlanda.

“La noticia es que Javon East, es un jugador tan limitado y tan de equipo chico, que en Costa Rica tiene 51 goles y 26 asistencias en los torneos locales; es decir, un gol o asistencia cada 130 minutos, son menos que cada dos partidos”, expresó de forma irónica en sus redes.

Simone Ghirnalda defiende a Javon East

“Es tan limitado y tan mal jugador que, solamente, tuvo que jugar de titular una vez en los últimos meses para resolver el torneo en 45 minutos”, siguió ironizando.

LEA MÁS: Agente de Luis Paradela: “Dejen el fútbol, no es deporte para ustedes, no saben nada”

El agente ya había hecho algo similar defendiendo a Luis Paradela cuando el cubano empezó a levantar su rendimiento y se mandó fuerte contra quienes lo criticaban.

“Dónde se fueron todos esos papagayos que al principio de la temporada decían que Paradela no está para equipo grande, que es jugador de equipo chico, que Paradela no es buen jugador, que Paradela no tiene gol, no tiene producto final y que se deja expulsar cada vez”, dijo el 28 de agosto del año pasado.