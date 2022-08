Agente de Luis Paradela: “Dejen el fútbol, no es deporte para ustedes, no saben nada”

Simone Ghirlanda, agente de Luis Paradela, el delantero de Saprissa, se mandó fuerte este domingo en su cuenta personal de Instagram, ya que le dijo a esos que aseguraban que el cubano no iba a pegar con el Monstruo, que mejor dejen el fútbol

“Dónde se fueron todos esos papagayos que al principio de la temporada decían que Paradela no está para equipo grande, que es jugador de equipo chico, que Paradela no es buen jugador, que Paradela no tiene gol, no tiene producto final y que se deja expulsar cada vez”, se rajó el hombre en su red, sin dar un nombre específico.

Luis Paradela reveló un lado poco conocido de su amigo y compañero Javon East

Sin duda, Luis Paradela la ha pegado en Saprissa. (JOHN DURAN)

“Pero, ¿dónde están todos esos papagayos. ¿A dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? Dejen el fútbol, no es deporte para ustedes el fútbol, no saben nada de fútbol”, agregó Ghirlanda.

Paradela ha sido uno de los mejores refuerzos del torneo, el más productivo en las redes y, sin duda, se ha ganado a la afición del Monstruo.

Luis Paradela: “Me mentalizo en lo que quiero”

Junto con el cubano, llegaron como refuerzos al cuadro morado el jamaiquino Javon East, el panameño Fidel Escobar, y los costarricenses Pablo Arboine y Youstin Salas.

Paradela y Salas son quienes mejor han cumplido, pero ninguno de los otros tres han decepcionado.