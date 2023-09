¿Aguantará la presión? A Ronaldo Araya le espera una prueba de fuego en el Fello Meza

El gran momento por el que pasa Luis Ronaldo Araya en el Herediano llegará a su punto culminante, en la parte mental, este domingo, cuando los rojiamarillos visiten el estadio Fello Meza del Cartaginés.

Araya procede del cuadro brumoso, donde hizo sus ligas menores, debutó en primera, se hizo como futbolista y ayudó al cuadro de la Vieja Metrópoli a ganar su primer título en más de ochenta años.

Ronaldo Araya pasa un gran momento con el Team.

Cartaginés recibe al Herediano este domingo a las 11 de la mañana, como parte de la jornada 8 en un partido que se las trae.

Los brumosos llegan de terceros con 13 unidades y los florenses son cuartos con 12 puntos. Sin duda un choque de poder a poder entre equipos cuyo objetivo es estar entre los cuatro primeros lugares del Apertura 2023.

Y aunque Ronaldo salió en un principio en buenos términos, ha habido declaraciones, de uno y otro lado, que ha deteriorado la relación que había.

Por ejemplo, en junio pasado, el presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas dijo que dejaron ir a Araya porque nunca se consolidó en el club y Ronaldo contestó: “En la vida uno tiene que ser bien hipócrita para salir a hablar cosas que no son. Pero bueno, a veces uno no termina de conocer a las personas que tienen la costumbre de solo salir a hablar por conveniencia.

“Indistintamente de quién sea, no voy a permitir que ensucie mi nombre con comentarios que no son ciertos”, escribió Araya en sus redes sociales.

Luego, el 7 de agosto, a Araya le consultaron que estaba demostrando que puede ser titular indiscutible con Herediano y en su respuesta dijo: “En Cartago siempre estuve bien, para (jugar) los 90 minutos, pero se me tachó que solo estaba para sesenta minutos y no era verdad, hubo partidos que jugué los 90 minutos bien. Creo que he trabajado, hice una buena pretemporada, me he preparado bien físicamente para jugar los noventa minutos”, expresó.

En el Fello Meza, Ronaldo fue feliz e hizo felices a los brumosos, el domngo podria ser otra historia. (Rafael Pacheco Granados)

Ese tipo de declaraciones ha volcado un poco la relación y el domingo, Ronaldo deberá demostrar mucho carácter si es que le toca ser de la partida.

El exfutbolista Esteban Granados, quien salió del Cartaginés y jugó muchos años con Herediano, dijo basado en su experiencia, que tendrá que demostrar carácter porque sabe del ambiente que le espera.

“La verdad no sé como saldría él con ese equipo, pero seguramente por su pasado y ahora por estar en el Team, puede ser que el ambiente sea un poco pesado para él, bueno como para el Herediano en general”, dijo.

“Pero si hay respeto deberían darle un buen recibimiento, sabiendo que él fue unos de los que lograron el cuarto campeonato tan deseado por la institución”, comentó el gran capitán rojiamarillo.

El fiebrazo del cuadro brumoso, Adrián Figueroa, no cree que haya alguna agresión para el talentoso volante, pero si se imagina un ambiente hostil.

“Sí tendrá presión, habrá gente que le gritará y le chiflará, lo mismo que sucedió con Hansel Arauz que estaba prácticamente en Cartaginés y terminó en Saprissa y cuando iba al Fello Meza no le iba bien, terminaba expulsado o hacía malos partidos”, expresó el fiebre brumoso Adrián Figueroa.

“Ya está en Ronaldo ver qué tanto soporta la presión porque nunca ha tenido un estadio en contra, él fue a Saprissa y nadie se metió con él, como Marcel que ha tenido el Morera Soto en contra y lo hace bien”, añadió.

Esteban Granados dice que el cartaginés debería ser respetuoso con Ronaldo por haber contribuido a ganar el tiulo número 4. (Rafael Pacheco Granados)

Mientras tanto, el aficionado del Herediano, Steven Oviedo expresó que el juego en el Fello Meza será una prueba de fuego, desde el punto de vista emocional y mental, para el talentoso volante.

“Es una bonita prueba, creo que se le van a ir encima, es de los jugadores en los cuales se mantendrá la atención. Es una prueba para la fortaleza mental de él, porque aunque ya fue a Saprissa nadie se metió con él, en Cartago sí lo van a hacer y veremos si tiene la capacidad de solventar eso”, comentó Oviedo.