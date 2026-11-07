Andrés Carevic picó la previa del partido ante Alajuelense con un recordatorio que dolerá a los manudos

Andrés Carevic le sacó la victoria a la Liga en el Morera Soto en febrero del 2026. (JOHN DURAN/John Durán)

Alajuelense y Sporting disputarán en el estadio Morera Soto este sábado a las 8 p. m. el que será el plato fuerte de la fecha 16 del Apertura 2026, choque que enfrenta al primer y cuarto lugar de la tabla.

Los albinegros llegan a la Catedral como líderes con 30 puntos, dos más que el segundo puesto, Saprissa y que Cartaginés y cinco más que Alajuelense.

Si los griegos triunfan no tendrán que preocuparse de nada de lo que hagan sus perseguidores y se mantendrán de fijo en la cima, objetivo que no es nada raro para ellos, tal como destacó su técnico, Andrés Carevic.

LEA MÁS: Alajuelense resuelve serio problema antes de enfrentar a Sporting

Carevic recordó la última victoria de Sporting en el Morera Soto

El argentino recordó que el torneo pasado ganó en ese mismo estadio, con Óscar Ramírez al frente, antecedente que recordó.

“La última vez nos fue muy bien, ganamos el partido y esperemos repetir ese trabajo que se hizo ese día con esa concentración, con esa atención, con esa intensidad que jugamos para poder sacar un resultado positivo sabiendo que es un partido difícil”, indicó.

LEA MÁS: Este es el calendario de Sporting para buscar el liderato y el de San Carlos para intentar colarse en semis

Andrés Carevic habló de su cariño por Alajuelense

Para Carevic es muy especial siempre ir a Alajuela, por todo lo que pasó allí, pero fue enfático en que en la cancha cada uno peleará lo suyo.

“Saben que tengo un aprecio muy importante por el club, por la afición, por directivos, jugadores que han pasado por los años que estuve. Siempre muy agradecido con ellos, pero hoy en día defiendo los colores de Sporting y a lo que me debo.

“El equipo se ha comportado a la altura, hemos sido muy competitivos y por eso estamos peleando los puestos que estamos peleando. Así que seguramente va a ser un partido difícil, competitivo, exigente, con una gran planilla, gran técnico, pero bueno, nosotros a hacer nuestro juego y nuestra estrategia”, comentó.

LEA MÁS: ¿Cuál equipo acabará líder?: Periodistas deportivos pronosticaron marcadores de las cinco fechas que quedan