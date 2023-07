Andrey Amador volvió a destacar y lo agradece con un particular mensaje

El ciclista costarricense Andrey Amador se despidió de una entrevista que le realizó ESPN, tras correr la etapa doce del Tour de Francia, de una de las formas más coloquiales que hay entre los ticos, “gracias huevones”.

Andrey Amador intentó la escapada con Mathieu Van Der Poel en una de las etapas rudas. (THOMAS SAMSON/AFP)

Andrey volvió a ser protagonista y estuvo en el grupo de punteros en una etapa ruda y complicada, trató de mantener el paso, pero las fuerzas no le dieron, aunque salió muy satisfecho por la labor que realizó.

El costarricense protagonizó una de las escapadas de la etapa y llegó a estar en el pelotón que comandaba junto con Van der Poel, Guerreiro, Campenaerts y Burgaudeau, Matteo Jorgenson e Ion Izagirre (Cofidis).

Finalmente, Amador llegó en el puesto 72, a 11 minutos y 25 segundos del ganador de la competencia de este jueves, el español Ion Izaguirre, quien fue seguido del francés Mathieu Burgaudeau y del estadounidense Mateo Jorgensson.

“Lo intentamos, faltaron fuerzas, lo intenté , me fui con Van der Poel, pero iba más fuerte en la subida, intenté poner el ritmo y no había fuerzas”, dijo un extenuado Andrey a la cadena ESPN.

Dijo que atacar rápido en la etapa era lo mejor porque a veces esas fugas dan resultado.

“Más bien fue mejor porque sacaba diferencia, más margen para la siguiente subida que sabíamos que ya iba a haber más guerra porque no íbamos quizás a estar con los escaladores, entonces más bien era mejor para él y para mí entrar a la segunda subida y ojalá haber coronado en la segunda subida para en la bajada volver a sacar un tiempo con una diferencia... era un poco lo que yo tenía pensado.

“Era mi única opción, no tenía otra más, en un mano a mano y no me salió.

“Fue una etapa superdura, todos a mil por hora, sumando el calor, la tensión, no estamos en el día dos ni en el día tres del Tour, ya estamos en la... hasta pierdo la cuenta, ¿la doce o la trece? (la doce le aclaran) y todas esas cositas cuentan”, explicó el tico.