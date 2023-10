Brandon Aguilera se ha convertido en uno de los mejores amigos de un actual campeón del mundo

Brandon Aguilera enfatizó que ha aprendido mucho de Gonzalo Montiel. Foto: Instagram.

Brandon Aguilera ha tenido una gran temporada con el Nottingham Forest inglés y en la conferencia de prensa de la Selección de Costa Rica sub-23 previo al primer fogueo ante Colombia comentó la mancuerna que armó con un reconocido seleccionado argentino que fue campeón en Qatar.

Ese jugador es Gonzalo Montiel, lo cual destacó como ese apoyo que ha recibido lo ha ayudado a levantar su nivel.

“Los primeros tres meses estuve solo y nadie me podía hablar en español, cuando llegó él, de una vez fue una conexión, he sentido un acompañamiento más porque me habla en español y al final hemos tenido muy buena relación.

“Cuando él llegó no sabía hablar inglés y yo podía entender más cuando me hablaban en ese idioma, entonces me podía comunicar mejor. A la hora de hablar con los entrenadores y compañeros siempre andamos juntos, desayunamos y como dice el profe (Claudio Vivas) siempre pasa tomando mate, pero a mí no me gusta (risas)”.

“Tiene lo que caracteriza a los argentinos, mucha garra, compromiso y entrega, he aprendido mucho de él y de Nicolás Domínguez, ahora me deben un asado cuando regrese a Nottingham”, agregó.

En cuanto a la oportunidad de defender la chema de la Sele ante los cafeteros, se mostró muy contento y espera hacerlo de la mejor manera en estos juegos para convencer al próximo cuerpo técnico, empezando este sábado en la noche.