Carlos Barahona señala a jugador del Saprissa por darle de aruñazos

Carlos Barahona marcó el único gol brumoso. (Rafael Pacheco Granados)

Carlos Barahona, defensor del Cartaginés, estaba bien chiva luego del partido ante el Saprissa, pues acusó al zaguero Pablo Arboine por lo que para él es juego sucio.

Según el anotador del gol brumoso este sábado, Arboine lo aruñó de manera descarada, acción que no puede dejar pasar por alto y lo denunció ante los medios.

En zona mixta, el jugador presentaba unos rasguños en la cara, motivo por el que los periodistas le preguntaron qué había pasado.

“Arboine me rasguñó la cara, el árbitro (Keylor Herrera) lo vio y no hizo nada, más bien me dijo ‘no diga nada porque sino le saco amarilla a los dos’. Yo le respondí que cómo si él fue quien me rasguñó la cara, me va a sacar amarilla a mí. Se la tiene que sacar a él o expulsarlo más bien, yo estaba bravo, pero así son los árbitros, Dios guarde fuera uno de nosotros porque estuviéramos con uno menos”, comentó.

Al final, el único expulsado de la mejenga fue David Guzmán por acumulación de amarillas.

