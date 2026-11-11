Bryan Ruiz sacó de Alajuelense a otra de sus piezas clave para la Selección de Costa Rica

Ariel González es el analista de video de Bryan Ruiz (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

El miembro menos conocido del cuerpo técnico de Bryan Ruiz es, al mismo tiempo, uno de los más estudiosos y en el que se reposará buena parte del trabajo táctico del seleccionador nacional, hablamos del analista de video, Ariel González.

En este estudioso del fútbol, de 29 años, reposa una parte vital del trabajo del Capi, la preparación de videos, edición y manejo de sesiones, cuyo trabajo convenció al DT cuando lo conoció trabajando en Alajuelense.

En la U-20 manuda hicieron yunta y, al ser nombrado en la Selección de Costa Rica, es otra de las fichas que se trajo del CAR para estar a su lado.

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Ariel González, el hombre de confianza de Bryan Ruiz

González trabaja entre las sombras, lejos de los reflectores, pero consciente de la importancia que tiene un puesto como el suyo en un fútbol como el de hoy.

“Él mismo me lo ha dicho, que confía mucho en mí, en lo que he hecho con él en la sub-20 y creo que ese conocimiento que ya tengo con él es lo que me ayuda a que ahora en la Selección podamos tener un buen trabajo”, mencionó a La Teja.

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González, educador físico de profesión, contó que llegó a Alajuelense en el tiempo de Alexandre Guimaraes y allí fue que conoció a la Comadreja.

“Lo conocí hace unos dos años y medio, cuando él era asistente de Guima, el analista que estaba con ellos me llamó y me dio la oportunidad de trabajar con ellos y allí es cuando empecé a tener contacto con Bryan.

“Cuando se da el cambio con Machillo, yo sigo trabajando de manera directa con Bryan y es que empezamos a trabajar en conjunto”, nos explicó.

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El trabajo de análisis de video en la Selección de Costa Rica

Las funciones de Ariel son de mucho estudio, analizar rivales, pasarle reportes y luego en los entrenamientos también tiene un rol específico.

“Me toca grabar los entrenamientos y analizarlos un poco, enseñarlos, ver qué podemos mejorar, en qué seguir, qué estamos haciendo bien y en los partidos igual, hacer análisis en vivo, tenerle cortes para el medio tiempo y que sea más fácil para él tomar las decisiones que considere que tenga que tomar de acuerdo o lo que ve y esté pasando en el partido”, contó.

Ver los últimos tres o cuatro partidos de cada rival es parte del estudio.

El giro para González ha sido importante, pasar de analizar juveniles a estrellas, como es el caso de la selección argentina, rival del próximo martes. La labor ha sido grande, pero tiene toda la confianza de sacarla adelante.