Comisión de Arbitraje hizo esto con el árbitro que no le pitó un penal a Puntarenas contra Saprissa

Cristopher Ramírez generó polémica en el partido entre Saprissa y Puntarenas FC. (JOHN DURAN/John Durán)

La Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol sorprendió este viernes al dar a conocer la decisión que tomó respecto al árbitro Cristopher Ramírez luego de la polémica en el juego entre Saprissa y Puntarenas FC.

La Fedefútbol informó que el réferi fue designado como cuarto árbitro para el partido de vuelta entre Jicaral y Guadalupe FC por los cuartos de final de la Liga de Ascenso en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña.

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Junto con el silbatero estarán Yerick Mora como central, Jonathan Obregón y José Montes como asistentes.

Cristopher Ramírez vuelve a ser nombrado tras polémica en Saprissa-Puntarenas

Ramírez entró en el ojo del huracán el domingo cuando no sancionó un penal a favor de los chuchequeros a los 93 minutos, en una acción en la que Mariano Torres le cometió una falta a Kliver Gómez y que podría haber sido el empate 2-2 del juego.

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Dos días después, la Comisión de Arbitraje indicó que la acción se debió sancionar como falta y que los árbitros se equivocaron al no pitar penal.

Pese al error, al silbatero lo volvieron a nombrar en otra liga en la que tendrá un ingreso y estará presente en la fase final del ascenso.

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