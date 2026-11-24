Costa Rica podría volver a jugar ante Argentina en la Copa América 2028 si se clasificara al certamen. (DIEGO LIMA/AFP)

La Conmebol y la Concacaf confirmaron este martes que organizarán de manera conjunta la Copa América 2028 en los Estados Unidos, a la que Costa Rica podría clasificarse eventualmente.

Para la edición que se avecina, estarán los diez equipos de Sudamérica y seis selecciones de Concacaf para completar 16 clasificados, distribuidos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.

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Copa Oro 2027 será clave para clasificar a la Copa América

Las seis escuadras de Concacaf se clasificarán mediante la Copa Oro 2027, que se disputará entre junio y julio de ese año en los Estados Unidos. Las confederaciones aún no confirman si se tratará de los seis primeros puestos de la Copa Oro o se definirán mediante otra forma.

“Las seis selecciones de Concacaf que participarán en la CONMEBOL Copa América 2028 obtendrán su clasificación por mérito deportivo, a través de la Copa Oro Concacaf 2027, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio de 2027.

“Este proceso permitirá a las Asociaciones Miembro de Concacaf competir por un lugar en el torneo a través de sus resultados en el terreno de juego”, indicó Concacaf en un comunicado de prensa.

Costa Rica aún no amarra su boleto a la Copa Oro, primero deberá disputar en marzo un repechaje ante Puerto Rico y, si lo gana, ya quedará sembrado en el certamen que desde este martes tomó un nuevo aire e importancia.

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Estados Unidos volverá a recibir la Copa América

La Copa América se realizará de nuevo en Estados Unidos luego de la edición 2024, en la cual Argentina se coronó campeón y busca consolidar al país como sede de grandes eventos de fútbol.

“La CONMEBOL Copa América 2028 también buscará dar continuidad a la extraordinaria pasión y el interés por el fútbol demostrados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Copa Oro Concacaf 2027, reforzando el posicionamiento de Norteamérica como uno de los principales escenarios para las grandes competiciones internacionales.

“Los detalles relacionados con las ciudades sede, los estadios, el calendario de partidos, así como información adicional sobre los mecanismos de clasificación de las selecciones de Concacaf, serán comunicados próximamente”, agregaron.

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