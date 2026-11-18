La Selección de Costa Rica jugará ante Puerto Rico para ir por el pase a la Copa oro. (DIEGO LIMA/AFP)

Costa Rica enfrentará a la Selección de Puerto Rico para disputar su lugar en la Copa Oro 2027, un rival que es toda una incógnita y al que apenas se ha enfrentado una vez en toda su historia.

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó este miércoles que la serie de ida y vuelta se disputará durante la ventana internacional de la FIFA entre el 22 y el 30 de marzo de 2027, con fechas, horarios y sedes que serán anunciados próximamente.

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Costa Rica solo ha enfrentado una vez a Puerto Rico

Jugar ante el combinado boricua es casi insólito para el fútbol tico, pues según datos que proporcionó la Fedefútbol, solo se dio una vez en la historia.

“El único antecedente se remonta al 10 de diciembre de 1946, cuando la Tricolor se impuso con un contundente marcador de 12-0, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe disputados en Barranquilla, Colombia”, detallaron en una nota sobre el compromiso.

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Puerto Rico llega con problemas a la serie ante la Tricolor

El presente de los rivales, además, es bastante complicado. Es una selección que en este momento no tiene un entrenador oficial y que disputó su cierre en la Liga de Naciones de Concacaf con Víctor Nicolás Lonchuk como técnico interino.

Se clasificó para las preliminares de la Copa Oro al quedar en segundo lugar de su grupo en la Liga B del certamen de Concacaf y cerró perdiendo 4-2 ante Guyana.

Puerto Rico, un caso particular en el fútbol internacional

Puerto Rico es un caso casi extraordinario en el fútbol de selecciones; ocupa la posición 155 del ranking FIFA y el puesto 23 en el de Concacaf, al competir en la organización sin ser un país independiente como tal, uno de los pocos casos.

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La isla es oficialmente un territorio no incorporado de Estados Unidos con estatus de Estado libre asociado; es decir, tiene un gobierno que se maneja por su cuenta, pero está sujeto a la autoridad del Congreso de EE. UU. y a las leyes federales.

Sus habitantes tienen la ciudadanía estadounidense, pero no participan en sus elecciones ni tienen representantes en el Congreso, pese a ser regidos por ellos.