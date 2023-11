Cristian Sandoval explotó contra Allan Alemán como pocas veces lo habíamos visto

Cristian Sandoval explotó contra Allan Alemán.

El periodista Cristian Sandoval perdió este lunes la paciencia como pocas veces lo habíamos visto al discutir fuertemente contra Allan Alemán en el programa La Platea de TD Más.

Al comunicador le cayó en el puro hígado cuando el exfutbolista del Saprissa salió con el discurso que solo quienes jugaron al fútbol saben o pueden criticar las cosas que pasan en la cancha.

Sandoval le estaba debatiendo el argumento y fiel a su estilo, Alemán lo interrumpía en cada frase cuestionando todo lo que decía y ahí es donde se encanfinó el director de Teletica Radio.

“Ustedes se resienten porque uno les dice de cosas que ustedes no han vivido adentro, entonces por eso se molestan cuando se las dice, porque ustedes no saben lo que pasa dentro de un camerino, ustedes no saben lo que pasa aunque crean que lo saben”, decía Alemán.

Al escuchar eso las cosas llegaron a un punto bravísimo en el que ya el comunicador se fue con todo.

“Sí te voy a decir una cosa muy en serio, no te voy a permitir que acá caigás en las mismas varas en las que cae todo el mundo, por patear una bola se ponen en esas, sí todos hemos pateado una bola en algún momento, esto no es el motor de plasma de Franklin Chang, mae, es una bola de fútbol, cualquiera juega, no me vengás con esa vara, mae.

“Por favor, por favor, todos hemos mejengueado alguna vez en esta vida, no me vengás con esa hablada de que la gente no puede hablar de fútbol porque eso es un irrespeto. ¿Vos no podés entonces llegar a un restaurante a hablar de comida porque no sos chef?”, respondió Cristian.

A las preguntas Alemán moría con la suya que no puede hablar de algo que no es, como el hacer el trabajo de un chef.

Lo lograron, hicieron explotar a Sandoval 💥 pic.twitter.com/Afeh0mXv35 — TD Más (@tdmas_cr) November 14, 2023

“Ayyy por favor, sí es lo primero que hacés, ¿entonces no podés ir al cine a ver una película y al final decir si fue buena o mala? No, no olvídese. Eso es una hablada que se tienen los jugadores, porque esa una hablada que se tienen ustedes”, decía Sandoval.

La cosa no quedó ahí, sino que subió ya a niveles de fuego cuando el periodista le sacó en cara a Alemán que entonces ellos no pueden hablar de periodismo o en programas, cuando ahora los jugadores se retiran y agarran para los medios.

“¿Ustedes no pueden estar de este lado tampoco?, porque resulta que ahora todos ustedes quieren salir del fútbol y agarrar para los medios de comunicación, entonces no pueden hablar con propiedad de eso”, tiró durísimo.