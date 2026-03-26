Desamparadeño de 63 años reta el “infierno” de la Clásica Sol y Arena

A sus 63 años, don Marco Vinicio Castro no baja el ritmo y con más de una década corriendo la Clásica Sol y Arena, sigue enfrentando el calor, la arena suelta y los agotadores kilómetros como una prueba personal que lo mantiene activo.

Castro está listo para una nueva competencia, que se llevará a cabo este sábado 28 de marzo, a partir de las 4 de la tarde.

Según informó Coopecaja, institución que organiza este evento, la salida de la distancia de 3 kilómetros será frente a la cancha de fútbol de El Cocal, mientras que el recorrido principal de 9.2 kilómetros arrancará a las 4:30 p.m. desde Calle La China, 800 metros al este del hospital Monseñor Sanabria.

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Marco Castro, de 63 años correrá la Clásica Sol y Arena, en su edición 38. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Con cerca de 15 participaciones en esta competencia, don Marco, vecino de San Rafael Arriba de Desamparados recordó cuando el recorrido era aún más duro, ya que salía desde Boca de Barranca, con hasta 18 kilómetros sobre arena y bajo el sol de las 10 de la mañana.

Él ha fortalecido su amor por el atletismo, un deporte que es parte esencial de su vida, con el paso de los años.

En familia. Don Marco hará la Sol y Arena con uno de sus hijos, llamado también Marco, a quien le heredó la pasión por el deporte. Castro es padre de dos hijos y tiene 4 nietos.

Marco Castro y su participación en la Sol y Arena

Apasionado por el deporte

- ¿Cuánto tiene corriendo la Sol y Arena?

Llevo 15 ediciones y recuerdo que las primeras competencias salían desde Boca de Barranca, así que eran como 18 kilómetros de pura arena.

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En un rinconcito de su casa, en Desamparados, don Marco Castro guarda reconocimientos, medallas y una Biblia. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Y lo hacían a las 10 de la mañana; imagínese lo pesado que era ese trayecto.

- ¿Y de dónde nació ese amor por el atletismo?

Desde el colegio me ha gustado el deporte, entrené voleibol con el profesor Álvaro Delgado, quien fue una influencia muy importante para mí y hasta participé en Juegos Nacionales, representando a Aserrí, el lugar donde me crié. Después dejé las competencias de voleibol y busqué otro deporte, por lo que me decidí por el atletismo. En 1981 recibí un trofeo por mi primera carrera.

La Clásica Sol y Arena se realizará este sábado 28 de marzo. Foto: archivo. (Rafael Murillo)

“Yo tenía un profesor, un señor que decía siempre: ‘al tiempo le pido tiempo, y el tiempo me da’ y eso es importante, sacar el tiempo para dedicarlo a la salud”. Marco Castro, corredor Sol y Arena.

- ¿Y qué es lo que más le gusta de la Sol y Arena?

Es un desafío personal, porque a veces está muy suelta la arena; es complejo correr en esas condiciones y eso llama la atención de corredores locales e internacionales, por el tema de la arena; a veces uno siente que se hunde. Además está el clima; el sol es muy fuerte a esa hora.

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En esta carrera corro los 9.2 kilómetros y he participado de forma ininterrumpida. Dejé de hacerla a causa de la pandemia, que se suspendió como en dos ediciones, y cuando se retomó, volvimos a la competencia.

- ¿Cuál es su motivación para competir en este tipo de carreras?

La participación es importante y me gustaría estar adelante, quedar entre los primeros 10, pero es un poco difícil, porque vienen corredores extranjeros, gente que se dedica solo a esto.

Ya tengo 63 años y he bajado un poquito el ritmo, porque hay un tema de desgaste muscular y me estoy cuidando con eso. En este momento estoy haciendo cardio; me gusta mucho andar en bici, organizamos grupos y vamos a cletear unas seis horas.

El medallero de don Marco habla por sí solo: toda una vida dedicada al deporte. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Cuando hago una carrera, me desgasto más y aún no estoy pensionado, laboro para una cooperativa y por eso debo cuidarme más.

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- ¿Y qué mensaje le gusta transmitir a las nuevas generaciones?

Yo tenía un profesor, un señor que decía siempre: “Al tiempo le pido tiempo, y el tiempo me da”, y eso es importante, sacar el tiempo para dedicarlo a la salud.

Por mi trabajo debo andar de gira, pero siempre busco el espacio para entrenar, prepararme todos los días, porque pienso: ¿qué vamos a hacer con el dinero si no tenemos salud?

Con el dinero, lo que va a pasar es que vamos a pagar en médicos para que nos curen; por eso, el deporte es la mejor prevención que puede tener la juventud en este momento, a través de este mundo de cambios tan radicales que ha habido en menos de 20 años.