Designaciones arbitrales para las semifinales de vuelta traen cola

La Comisión de Arbitraje dio a conocer cuáles serán los réferis que impartirán justicia en los juegos de vuelta de las semifinales del torneo de Clausura 2026.

Para el juego entre Herediano y Cartaginés, que será este sábado, a las 8 de la noche en el estadio Carlos Alvarado, será Josué Ugalde el encargado de impartir justicia.

Lo acompañarán William Chow, Emmanuel Alvarado, Brayan Cruz y Benjamín Pineda en el VAR.

LEA MÁS: Henry Bejarano tachó de “ridícula” una decisión del árbitro en el partido entre Alajuelense y Cartaginés

Josué Ugalde será el encargado de impartir justicia en el juego entre Herediano y Cartaginés. Foto: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

El 21 de marzo anterior, Ugalde pitó el juego entre Heredia y Alajuelense y ese día, hubo una acción que generó polémica y que los florenses reclamaron como gol.

Los floreses reclamaban que la bola pasó por toda la línea de meta en el marco manudo sí entró, la misma que el réferi Josué Ugalde no dio como anotación. Días después, la Comisión difundió los audios en donde se analizó la jugada.

LEA MÁS: ¿Entró o no? Comisión de arbitraje fue tajante sobre la jugada que Herediano reclamó como gol ante Alajuelense

“Pega en el poste, pega sobre la línea, pega otra vez sobre la línea y ahí está, no es gol. Josué, en la situación anterior no hay gol, la bola nunca ingresa”, explicaron.

Para que una jugada se dé como anotación, el balón debe cruzar por completo la línea y en esta jugada, este únicamente se pasó sobre esta, según la comisión.

David Gómez será el central del juego entre Saprissa y Liberia. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la jugada se ven diversos ángulos y cámaras, encontrando evidencia de que el balón no ingresa, por lo que le informaron al árbitro que siguiera el juego.

Saprissa vs Liberia

El duelo entre Saprissa y el Municipal Liberia tendrá como réferi central a David Gómez y sus asistentes serán Jeriel Valverde, Félix Quesada, Marianela Araya y en el VAR estará Jesús Montero.

LEA MÁS: Herediano vs. Cartaginés: José Giacone reaccionó a cuestionamientos por el estilo de juego del equipo

La mejenga entre morados y aurinegros será el domingo a las 4 de la tarde, en el estadio Ricardo Saprissa.

Gómez estuvo en el partido entre Cartaginés y Alajuela, del 3 de marzo pasado y ese día, el central habría perdonado al jugador Juan Carlos Gaete, tras darle un puñetazo en la espalda al manudo Aarón Salazar.

LEA MÁS: Así reaccionó Saprissa ante la denuncia que presentó Liberia contra Jorkaeff Azofeifa

“Esto es inaudito, es un relajo, es increíble que permitan eso, es una roja muy clara por conducta violenta, le mandó un golpe al rival y no pasó nada. No puede ser”, criticó el analista Henry Bejarano, el día del partido.