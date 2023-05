¿Dónde están los trofeos? La dura crítica de Carlos Castro sobre el CAR

Carlos Castro, exlateral izquierdo de Liga Deportiva Alajuelense, le mandó unos cuantos filazos al Centro de Alto Rendimiento (CAR) manudo y a los jefes de la institución, tras perder una final nacional más.

Castro dio a entender que la administración nueva se quiere separar del pasado glorioso de la institución, con decisiones extrañas.

Carlos Castro criticó a la dirigencia de la Liga y al CAR. (Pantallazo)

“Yo lo siento así porque yo he estado en el CAR, he entrado allí, a las instalaciones, y yo solo veo dos copas, ¿y las otras 29?, ¿donde están? Me gustaría verlas todas en vitrinas, tenemos 30, solo veo la de Concacaf, que es actual, y la del 2020. No puede ser eso”, expresó en el programa La Platea de TD+.

Carlos Castro tirando factos pic.twitter.com/l4mZlGqlnd — TD Más (@tdmas_cr) May 30, 2023

Sobre los jefes dijo, entre otras cosas: “Los que mandan no quieren hacer caso, tiene que llegar gente que quiera la institución, que sufra, que le duela perder, se le paga muy bien a la gente que está ahora porque hay gente que pregunta, ¿es que lo hacen por plata? Diay, pero tiene que rendir y demostrar que te ganas el dinero bien”, expresó.