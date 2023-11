Dylan Flores del Cartaginés comparte su golazo en redes y un mensaje que deja mucho qué pensar

El jugador del Club Sport Cartaginés, Dylan Flores, quien anotó un golazo este domingo ante Liberia en el triunfo de su equipo 3 a 2, quedó muy contento con la anotación como se evidencia en su Instagram donde compartió el gol.

Dylan Flores golazo ante Liberia (Instagram )

El volante compartió el golazo de la transmisión de FUTV pero antes de que se vea el gol en sus redes, puso un mensaje un poco filosófico, en inglés: “No matter the situation, never let your emotions overpower your intelligence”, escribió el volante Flores del Cartaginés.

LEA MÁS: Cartaginés sufre con Liberia pero logra importante triunfo

La traducción de esa frase es: “No importa la situación, nunca dejes que tus emociones dominen tu inteligencia”, una frase común en libros de superación personal.

Si bien es cierto, Cartaginés ganó el duelo, el partido siempre estuvo abierto y Liberia vendió muy cara su derrota. El juego fue de los más bonitos del campeonato, con un primer tiempo lleno de goles, en cuenta el golazo de Flores, al minuto y medio de acción.