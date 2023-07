El lateral izquierdo, el eterno problema de Costa Rica

La Selección Nacional enfrenta la Copa Oro con muchas interrogantes, el mal rendimiento del equipo y la mala presentación de algunos elementos en lo individual son síntomas de que las cosas no andan bien.

Sin embargo, uno de los males que esta selección padece parece ser de siempre y no un tema exclusivo del entrenador Luis Fernando Suárez y es la escasez de laterales izquierdos.

En Costa Rica estamos tan mal de laterales izquierdos que Suárez llamó a Suhander Zúñiga, que su puesto natural es volante y a Jefry Valverde, quien es volante derecho, pero ha jugado de lateral izquierdo. A Zúñiga le dio oportunidad en el primer partido, luego lo sentó.

Jefry Valverde es un lateral improvisado. (LEONARDO MUNOZ/AFP)

Francisco Calvo ha jugador como lateral izquierdo, sin ser su fuerte. (ELSA/Getty Images via AFP)

En esa circunstancia, el que ha jugado por la banda izquierda es Francisco Calvo, un futbolista que ha manifestado que le gusta más jugar de central, y se ve mejor allí, pero que está dispuesto a jugar donde lo pongan.

Rónald Matarrita podría ser una solución, pero no lo llamaron para la Copa Oro. Ante ese panorama, es evidente que el lateral izquierdo en la Tricolor no está consolidado.

Por supuesto, podemos decir que en otros campos del terreno de juego pasa lo mismo, pero al menos colocan a un jugador como Christopher Núñez como volante mixto siendo esa su posición, sin necesidad de llegar a probar o a experimentar.

En los últimos años, son pocos los jugadores que lograron consolidarse como laterales izquierdos en el país. El manudo Carlos Castro es de los referentes más recordados, Junior Díaz, Juan Bautista Esquivel, Leo González son algunos de los que se podría citar.

A Suhander Zúñiga lo han improvisado de lateral tanto en la Liga como en la Sele, pero él es volante. (MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP)

Díaz no sabe a ciencia cierta a qué se debe esa escasez, pero sí reconoce que faltan jugadores que se consoliden.

“En realidad, los laterales tienen que ser los jugadores más completos, deben defender bien y saber incorporarse al ataque, tiene que tener la habilidad técnica para enfrentar un mano a mano, ofensivo y defensivo y cuesta conseguir jugadores que manejen esas facetas”, explicó Díaz.

“Algunos son buenos para ir al ataque, otros saben defender bien, a otros les costará sacar el centro, son varios factores. Además, es evidente que cuesta más encontrar jugadores zurdos, hay más jugadores derechos”, razonó Junior.

Pero también reconoció que necesitó de la guía de algunos entrenadores que le dieron consejos para poder consolidarse en esa posición. Recordemos que Díaz jugó en la Bundesliga con el Mainz 05 y fue mundialista en la espectacular campaña del 2014 en Brasil. Incluso, le puso un centro perfecto a la cabeza a Bryan Ruiz para que anotara el gol del triunfo ante la poderosa Italia.

“Tuve varios entrenadores que me guiaron para poder explotar las características que tenía como lateral izquierdo y realizarlo bien”, expuso.

Juan Bautista Esquivel dice que desde hace varios torneos para acá, ha costado consolidar a un lateral izquierdo.

“Han habido jugadores que se proyectan bien, pero no se logran consolidar del todo, no han sido constantes, eso es lo que más afecta. Muchos llegan con condiciones, hacen un buen torneo, pero no se consolidan. Falta ese paso”.

Rónald Matarrita no fue convocado a la Copa Oro. (Luis Navarro)

El exsaprissista expresó que en el caso de la Selección, no se le ha dado continuidad a los jugadores en ese y otros puestos y eso pasa factura.

“No somos un país donde dispongamos de ciento y pico de jugadores, a lo mucho son 30 y con esos se debe trabajar, observar rendimientos y dar la oportunidad a dos o tres a quienes se les vean ganas y condiciones. Pero ahora, llega tanto jugador que es difícil consolidarse”, añadió Bautista.