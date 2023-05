El rey del barro es un chuzote llamado Mammut que la rompe en redes sociales

Si usted busca en el Instagram la cuenta mammut4x4cr encontrará el perfil de un Toyota Land Cruiser BJ40, del año 76, que se roba las miradas de los amantes de los autos.

Ese chuzo se llama Mammut y pertenece a Andrés González, de 29 años, vecino de Santo Domingo de Heredia.

Mammut es un hermoso Toyota. (Cortesía )

Mammut es un conocido de los desafíos 4x4, un carro superadmirado, que siempre lo andan buscando para fotos y para actividades, sobre todo de beneficencia.

Andrés cuenta que Mammut llegó a su vida hace seis años, cuando lo cambió por un Toyota Tercel. Ambos dueños quedaron muy complacidos con el cambio.

Pero desde antes de que el carro llegara a Andrés, ya estaba destinado al nombre, pues el actual dueño ya sabía que su carro 4x4 se llamaría de esa manera. Todo por el personaje de su película favorita, La era del hielo.

Andrés González, toyota Land Cruicer BJ40, 1976 (Cortesía )

“Cuando empecé a ir a la competencias 4x4 (sin Mammut) muchos carros ya tenían nombre, se reconocía y noté que la mayoría tenían nombre alusivos a animales o personajes de conocimiento popular, Jabalí, Barraco, Silvestre.

“Entonces quise darle algún nombre de algún animal robusto cuando tuviera el mío, ojalá de un animal único y un día estaba viendo La era del hielo y me pregunté, ‘¿por qué no ponerle Mammut al carro?’. O sea, primero tuve nombre del carro y luego el carro”, explicó.

El carro está equipado para ir a la montaña. (Cortesía )

González también explicó por qué se compró un 4x4.

“Son varios motivos, primero mi familia es toyotera y de cierta manera siempre hubo un Land Cruiser en la familia, siempre me gustaron. Me encanta la montaña, entonces digamos me lo compré por querer ir a explorar el país”.

En efecto, Mammut se mete donde sea, en montañas, playas, charcos, ríos y Andrés disfruta a más no poder y se emociona.

Ya le han ofrecido platica por el chuzo, pero no piensa venderlo y a la hora de pensar en herederos, piensa en un sobrino.

Andrés González mostró el motor de Mammut. (Cortesía )

“La verdad es que tiene valor sentimental para mí porque hice proyecto desde que lo compré, abrí la página y poco a poco ha ido pegando, la idea es llevar el conocimiento de la visión de alguien que anda en un 4x4. Empezó como un perfil mío, pero tuvo tal pegue que la cambié por el nombre del carro. La encuentran como mammut4x4cr en Instagram. Pero ya me tiré a Facebook y a Tik Tok”.

Para que se den una ideal del pegue, en Instagram, Mammut tiene 88 mil seguidores, incluso algunos son de Australia.

Mammut es un chuzo por donde se le mire. (Cortesía )

Dice que solo lo maneja él, pero que anda para arriba y para abajo con su copiloto, un tío. “Es mi mejor amigo”, dijo.

Algunas de las modificaciones que González le ha hecho a Mammut son: cambio de caja, de motor, frenos de disco, turbo, le levantó las llantas y está equipado para ir a las montañas.