En Herediano descartaron un fichaje por haberle declarado amor a Alajuelense

Fernando Lesme se ha mostrado en diversas ocasiones con camisetas de Alajuelense.

Luego de la sanción por dopaje de Erick “Cubo” Torres y la casi segura marca de Jesús Godínez al fútbol de China en el Herediano esperan un nuevo delantero la próxima semana, área que les urge reforzar.

Robert Garbanzo, gerente deportivo rojiamarillo comentó que tienen a uno o dos atacantes mexicanos en el radar, los que podrían llegar pronto dada la situación con el ataque rojiamarillo.

Entre las opciones por las que le consultaron al dirigente salió el nombre del paraguayo Fernando Lesme, quien el año pasado interesó a los florenses y hoy juega en Toros de Celaya de la segunda división en México. ¿Le interesaría regresarlo al fútbol tico tras su paso por el Municipal Grecia.?

Garbanzo fue más que contundente que no, que es un jugador que no les interesa y llamaron mucho la atención los motivos que brindo.

“No, no, muy manudo”, dijo ante la consulta de Anthony Porras de Radio Columbia, quien le repreguntó porque el jugador se identificó tanto con Alajuelense. “No sé, no sé qué habrá pasado, pero por Lesme ahorita no vamos a ir”, comentó.

El atacante guaraní que tiene contrato con los griegos hasta el 2026 en repetidas ocasiones ha salido en sus redes sociales con cosas relativas a Alajuelense. La semana pasada subió una foto vistiendo la chema blanca de los manudos y en otras ocasiones ha subido estados mientras está viendo partidos.

Los manudos han sondeado su situación, sin embargo el año pasado no pudieron llegar a un acuerdo con Grecia y para este año no han habido negociaciones entre clubes.

