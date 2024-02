Erick “Cubo” Torres: “Yosimar Arias está aceptando lo que tiene que aceptar”

El delantero del Club Sport Herediano, Erick “Cubo” Torres, rompió el silencio este jueves sobre el caso de doping del que salió positivo cuando jugaba con Guanacasteca y reconoció que ha sido uno de los momentos más complicados de su carrera.

Erick Cubo Torres no ha podido jugar con el superlíder del torneo, Herediano. (ESPN)

Además, expresó en ESPN que la gente de Guanacasteca le echa una mano dentro de lo que pueden y que está en paz con ellos, pues el gerente general, Yosimar Arias, es consciente de lo que debe aceptar.

Torres salió positivo en una prueba de orina practicada el 15 de noviembre del 2023 con la sustancia clostebol, tras el partido entre la Asociación Deportiva Guanacasteca y el Club Sport Herediano.

Según la versión del mexicano, eso habría sucedido por aplicarse una crema por una uña encarnada.

Torres ya apeló el caso, el 25 de enero, pero la Comisión Nacional Antidopaje falló negativamente.

ESPN le preguntó si estaba en buenos términos con la ADG y el cuerpo médico.

Según Erick Torres, Yosimar Arias acepta lo que debe aceptar.

“Estoy muy bien, agradecido con Yosimar Arias (gerente deportivo) que una vez a la semana me echa una llamada y dentro de lo que cabe, la gente de Guanacasteca se está haciendo responsable de lo que está pasando, no estuviera tranquilo si Yosimar o el presidente Jorge Arias no estuvieran respaldando esto”, dijo.

“Lastimosamente me pusieron un producto que no tenían que ponerme, me pusieron algo que no me avisaron que tenían que ponerme, nunca me enseñaron lo que me estaban poniendo, pero bueno, son cosas que no deberían de pasar, pero sí pueden pasar y al final Yosimar Arias está aceptando lo que tienen que aceptar”, reconoció Torres a ESPN.

Además, expresó que está muy apegado a la familia y a Dios en este momento tan duro.

“Son cosas que no las esperas, al inicio fue un proceso tranquilo, estuve muy apegado a mi familia, con mi esposa y tratando de mantener la calma.

“Por ahí, estas últimas dos semanas han sido de incertidumbre y de ansiedad con ganas de recibir las respuestas, pero fue una noticia fuerte y he tratado de sacar el lado más bueno de la historia, sacarle el provecho necesario para seguir creciendo”, añadió Torres.

“Trato de mantenerme fuerte y estar en forma física, pero hay momentos donde la mente flaquea, gracias a Dios tengo a mi esposa, que cuando la paso mal me levanta y vamos fuertes y unidos”, explicó.

“También nos mantenemos en mucha oración, siempre te acercas a tu religión en estos momentos y yo me he acercado a Cristo que es algo que me ayuda a mantenerme firme, también el sicólogo ha sido importante porque sí te afecta, por más que tú quieras hacerte una persona dura, ese tipo de herramientas te ayudan a sobrepasar esto, porque sí son momentos no gratos para cualquier futbolista”, manifestó el goleador mexicano.