Estas razones respaldan el mensaje de David “Medallita” Jiménez contra el femicidio

A David “Medallita” Jiménez le gusta regalar flores, dedicar alguna canción y escribir para su esposa cartas, no solo de su inspiración, sino de su propio puño y letra.

El campeón del mundo de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) es un hombre a la antigua, un hijo ejemplar y un amoroso padre.

Medallita hizo una publicación este martes en contra de la violencia y del femicidio, pero no solo lo hizo por hacerlo, es que su comportamiento lo respalda.

Junto con su mujer y sus hijos, Dariel y Daniela, el boxeador habló sobre el femicidio, tomando como ejemplo uno de los últimos casos que se han dado, el de Kimberly Araya.

Medallita Jiménez con su familia. (Rafael Pacheco Granados)

El pasado 25 de abril hablamos con la esposa de David, Daniela Cubillo y ni siquiera había pensado en divulgar el mensaje contra la violencia.

Luego de la conversación, nos dimos cuenta que las palabras de Medallita, no son una pose.

“Detengamos de una vez por todos los abusos y los femicidios. Debemos denunciar y debemos exigir a nuestras autoridades leyes más rigurosas contra quienes muestran tendencias agresivas, para evitar tener que lamentar más muertes ¡Juntos podemos!”, es parte de lo que dice Medallita.

En la conversación con Daniela, le preguntamos, ¿cómo es Medallita como esposo? y su respuesta deja en claro, la visión de la vida del boxeador y su trato, en general, con las mujeres.

Kimberly Araya fue asesinada y el principal sospechoso es su esposo.

“Es espléndido, el más romántico, enamora a la antigua, eso me encanta, me dedica canciones, me da flores, me regala chocolates, me invita a cenar y me hace cartas románticas de amor. Son de él, de puño y letra, a veces no se le entiende la letra, pero siempre están cargadas de sentimiento”, dijo Cubillo.

También contó que es un excelente papá, muy amoroso, pero medio alcahueta.

Medallita Jiménez es un romántico, según su esposa. (Rafael Pacheco Granados)

“Es un loquillo, todas las locuras de los hijos se las cumple, es alcahueta, pero amoroso y como hijo es excelente, la prioridad para él es que sus papás estén bien”, expresó.

Medallita ganó la pelea por el título mundial de las 115 libras, que estaba vacante, ante John “Scrappy” Ramírez, el pasado 20 de abril. El triunfo fue por decisión unánime.

Cubillo también contó que ella se hizo boxeadora por Medallita.

“Un sábado por la tarde le dije que me enseñara a boxear, a pararme al frente y a los lados para ver como era. Vivíamos en Cot y me dijo que la única forma de que aprenda es que se ponga los guantes conmigo. Me dio un solo guamazo que me despabiló, me quitó el frío”, contó.

“Entonces, montó una pelea. Tenía muchos nervios, tuve que bajar como dos kilos y gané el combate por nocaut en el primer round”, dijo.

A Daniela le encantó el deporte de los guantes y se preparó para una segunda pelea, que también ganó y estaba con el entusiasmo al tope, entrenando fuerte para un torneo, pero salió embarazada.

Desde entonces, ha retomado el boxeo, pero para entrenar por salud y para desestresarse.

Medallita dijo en esa ocasion que las mujeres son lo más preciado, que se deben tratar con respeto y sin ningún tipo de discriminación.