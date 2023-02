Esto es lo que le piden aficionados del Cartaginés a Paulo César Wanchope

15/01/2023 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió al Municipal Pérez Zeledón, en la primera jornada del Torneo de Clausura 2023. Paulo Cesar Wanchope, director técnico de Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Algunos aficionados del Cartaginés están parados de uñas con el sistema de rotaciones que usa el técnico brumoso, Paulo César Wanchope, desde que inició el torneo.

Desde que inició el torneo, Chope no repite una alineación, hace hasta seis cambios por partido, lo que tiene chiva a un sector de la afición.

Esto dijo Wanchope, el domingo pasado, cuando le preguntaron por las rotaciones de jugadores.

8 puntos tiene Cartaginés.

“Veo asociación en varios partidos entre Ronaldo (Araya), Marcel (Hernández) y el mismo (Allen) Guevara. También a Kendrick (Enríquez) que tiene poco tiempo en el equipo. A veces se dan rotaciones forzosas. Se vienen partidos seguidos que jugamos domingo-martes y es ahí cuando tal vez me den la razón”.

Esta explicación no convence a algunos aficionados, quienes le exigen resultados al entrenador, luego de la goleada ante Guadalupe (5-1) y el empate 0-0 contra San Carlos. En este momento, Cartaginés es cuarto en la tabla, con 8 puntos.

Este miércoles, los brumosos viajarán a Puntarenas, para jugar contra el equipo naranja, a las 8 de la noche, en el Lito Pérez.

Quieren una base

Carlos Umaña es un aficionado brumoso de hueso colorado y tiró con todo.

“Para nada me ha gustado lo que ha hecho don Paulo. Allen Guevara es un emblema, ha sido más que extraordinario, es un capitán que organiza, que realmente mueve el equipo y ahora el capitán es Marcel, que es delantero. No tengo nada que decir de él, pero necesitamos un capitán que mueva el equipo.

“No me gusta cómo mueve las piezas, preferiría un once más estable, en el torneo de Copa fue muy estable. En su primer paso con el equipo lo que logró fueron 6 empates y la dirigencia nos pide fe y confianza en él, pero no estoy de acuerdo con su trabajo”, comentó.

Umaña esperaba que luego de la goleada ante Guadalupe, los brumosos se lavaran la cara, pero se decepcionó al ver que contra San Carlos apenas logró un empate en casa.

Los aficionados brumosos se están parando de uñas y el domingo pasado algunos corearon "Fuera Chope". Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Esto es como llevo un carro al mecánico y me dice ‘Carlos, lo que está bien déjelo quetidico porque luego empieza a dar problemas’ y si tiene un once estelar bien ordenado, no le dará problemas”, agregó.

Juan Carlos Sanabria, de la página Fuerza Azul, comparte criterio con Umaña y él prefiere ver un cuadro más regular.

“Normalmente, en el fútbol moderno se usa un once titular, que se compone de una base y tres o cuatro jugadores que pueden funcionar por si hay lesionados”, comentó.

¿Cuál es el jugador del Cartaginés que Wanchope dice es de los mejores de los últimos 20 años?

Para él, la alineación ideal del equipo de sus amores se compondría de Darryl Parker en la puerta, puesto que Kevin Briceño está lesionado; William y José Luis Quirós, Kevin Espinoza y Jordan Smith en la parte baja. Como volantes recurriría a Michael Barrantes, Luis Ronaldo Araya y Kenneth Cerdas y en el ataque mantendría a Marcel e Isaac París.

“Me gusta el trabajo de Chope, pero no me encanta, estoy entre sí y no, porque con tanta rotación le costará encontrar una buena sociedad entre jugadores que puedan asimilar su sistema de juego”, dijo Sanabria.

Ya veremos si este miércoles Chope repite alineación o de nuevo se manda con un montón de cambios.