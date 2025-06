Ever Alfaro, exdelantero del Saprissa, y la deuda que tiene con Miguel Herrera

Ever Alfaro (primer fila, segundo a la izquierda), exjugador de la Selección Nacional y de clubes como Saprissa y Herediano. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

El exdelantero Ever Alfaro, conocido por su paso en Saprissa y Herediano, tiene una deuda con el técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera.

El exjugador conoció al Piojo cuando llegó al Atlante de México, en el 2011, y da fe de lo mucho que aprendió con el estratega mexicano y hasta la fecha mantiene una linda relación con él; es más, desde que Herrera llegó al país, en enero, tienen pendiente una comilona, pero por la ajetreada agenda del técnico aún no han podido verse.

Ever, hoy con 42 años, señaló lo mucho que aprendió con Herrera y además nos contó qué ha sido de su vida. Se retiró de las canchas en el 2014 y ahora se dedica a su trabajo como ingeniero en software. Además, colabora con su familia en la administración de la chicharronera Los Cipreses, punto obligatorio de reunión en Grecia.

“Con Miguel tengo muy buena relación desde que estaba en el Atlante, es muy buena persona, le tengo aprecio como entrenador”, afirmó el alajuelense.

El exdelantero siempre está pendiente del fútbol; no se obsesiona, pero lo disfruta desde la comodidad de su casa y, posiblemente, no se perderá los detalles del juego entre Costa Rica y Estados Unidos, que será hoy a las 5 de la tarde.

Alfaro fue campeón con Saprissa en el 2007. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

Aporte

- ¿Qué le puede aportar Miguel Herrera al fútbol de Costa Rica y a la Selección?

Creo que tenemos suerte de tener un entrenador de este perfil, agregado a una camada de jugadores muy jóvenes y buenos. Miguel los va a saber potenciar.

Tiene un manejo de camerino increíble, es muy bueno tenerlo con nosotros y ojalá dure en el proyecto, porque en el fútbol todo puede pasar, pero siento que lo he visto muy comprometido con Costa Rica.

- ¿Ya pudo verse con él?

Aún no, con quien me he visto, inclusive antes de venir a trabajar acá, es con José Rangel, el preparador físico.

Con Miguel tenemos pendiente un asado, sé que ha estado muy ocupado, pero hemos conversado, tenemos que coordinar un espacio.

El exjugador está casado con Natalia y tiene 3 hijos: Mariana, Isabella y Luca. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

- ¿Y cómo es manejando camerinos? Le pregunto a propósito de lo que pasó con un grupo de jugadores, a inicios de semana, cuando se fueron a una discoteca.

Miguel es muy bueno gestionando camerinos. Es sumamente exigente, pero sabe cómo gestionar este tipo de cosas, que son necesarias. Él sabe lo que hace, cuándo lo hace y cómo lo hace.

Fue mi entrenador, sé cómo puede manejar los camerinos. El nivel de exigencia es muy alto y lo combina con la buena gestión de camerinos. Ha tenido equipos muy pesados y los ha sabido llevar, eso habla muy bien del nivel de exigencia, para ser exitoso.

Marca personal

- ¿Qué ha sido de Ever Alfaro fuera de las canchas?

Estoy casado desde hace 18 años; mi esposa se llama Natalia y mis hijos Mariana, Isabella y Luca.

Llegué a Grecia en el 2014, me pidieron jugar unos partidos y decidí retirarme a los 31 años para iniciar mi formación profesional y, gracias al fútbol, logré desarrollarme como ingeniero.

El exdelantero le ayuda a su papá a administrar la chicharronera Los Cipreses, en Grecia. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

Al inicio estudié en el TEC, luego llegó la oportunidad de jugar en primera división y ahí logré aprovechar becas de universidades, que dan los clubes y así saqué una licenciatura y una maestría.

- ¿Qué ha disfrutado más la ingeniería o el fútbol?

Son etapas, el fútbol es una pasión y la ingeniería es gratificante. Dependiendo de los proyectos, en esto uno siempre apoya a gente.

La ingeniería es de actualizarse todos los días, no me gusta relajarme con tecnologías nuevas, y en el fútbol es igual, muchos de los valores que aprendí como jugador los aplico todos los días; por ejemplo, el esfuerzo, el trabajo en equipo.

- ¿Cuál fue el momento que marcó su carrera?

En realidad viví momentos muy bonitos. Cuando uno debuta es muy lindo, cuando lo llaman a la Selección, cuando quedé como goleador, cuando fui campeón es muy gratificante.

Gané campeonatos con Saprissa, estuve peleando el descenso, me tocó de todo.

El exfutbolista de 42 años jugó dentro y fuera de nuestro país. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

- ¿Y el mejor entrenador que ha tenido?

No puedo decir uno, porque he tenido muy buenos entrenadores. Carlos Restrepo, Miguel Herrera, Jorge Luis Pinto, Ricardo Lavolpe, Jeaustin Campos, pero Restrepo me guio muchísimo.

- Si pudiera devolver el tiempo, para jugar un partido, ¿cuál sería y por qué?

Sería una semifinal Pérez Zeledón vs. Herediano, en el estadio Rosabal Cordero. Jugaba con Pérez y no sería precisamente por el partido.

Estábamos eliminando a Herediano, hago el primer gol y cuando comencé a celebrar, vi a mi mamá Ana Isabel, con los brazos abiertos y fui y la abracé. Ese momento es muy importante para mí.

El poder abrazar a mi mamá en plena celebración fue muy importante para mí y volvería a jugar ese partido, no tanto por la celebración del gol, sino por ese momento.

- ¿Logró lo que se propuso en el fútbol?

Yo me he hecho esa pregunta y sé que siempre lo di todo y cuando uno está con la conciencia tranquila se siente bien.

Pero creo que me faltaron cosas como ir a un Mundial mayor, sé que jugué en el exterior, con la Selección, y por eso le agradezco a Dios lo que hice.