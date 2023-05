Exárbitro responde si la gente está preparada para analizar respuestas de réferis por situaciones de juego

Pedro Navarro es uno de los árbitros que más han destacado en el torneo y suena para que pite en la gran final. (Rafael Pacheco Granados)

Tras el juego entre Saprissa y Alajuelense, el árbitro Pedro Navarro lanzó una frase picante sobre el motivo del por qué ellos no hablan sobre situaciones de juego a la prensa. Su respuesta sacó roncha y un exréferi le respondió de frente que no estaba de acuerdo.

Para ponerlos en contexto, Navarro contestó “con toda sinceridad, no creo que la gente esté preparada para eso, el árbitro sí, pero la gente no”.

Con el motivo de aclararlo, contactamos al exárbitro Orlando Portocarrero para conocer su punto de vista sobre el particular.

“Quizás la gente no esté preparada, pero quién le está diciendo usted que no están preparados. No es sólo la gente que ve fútbol, también los comunicadores que no estarían preparados de escuchar las respuestas que va a dar, me parece que no es así”, refutó.

Para Portocarrero, esa respuesta de Navarro le dio la percepción de que quiso salir del paso; pero para él el verdadero motivo por el que los árbitros no hablan es por algo que ha sucedido desde hace muchos años.

“Por la parte sociocultural el árbitro no estaba preparado, por consiguiente creo que todavía no está preparado para dar ese salto. Le falta manejar más las emociones y ese aspecto aún no se ha desarrollado”, dijo.

Y para evitar enredos, Orlando detalló que Navarro no está metido en ese saco, más bien está sobrado y lo muestra cada vez que habla con los medios de comunicación.

“Pedro es de los árbitros más productivos que hay en el país, porque es una persona muy preparada, tiene una visión de mundo muy amplia y maneja muy bien los escenarios”, cerró.

Aprovechamos la entrevista para preguntarle al exárbitro cuáles son sus candidatos para pitar la gran final y lo resumió en dos nombres: Keylor Herrera y Ricardo Montero.