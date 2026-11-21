El futbolista Kenneth Guzmán, quien defiende los colores de Pérez Zeledón, libra en este momento uno de los partidos más importantes de su vida.

El guerrero, con el apoyo del club, encabeza una campaña de recolección de fondos a beneficio de su sobrino Alejandro, un niño de tres añitos, que necesita ser operado del corazón, en Barcelona, España.

El pequeño nació con un padecimiento llamado drenaje venoso anómalo pulmonar total de tipo mixto, lo que provoca que no llegue suficiente oxígeno a las diferentes partes del cuerpo.

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El defensor de Pérez Zeledón Kenneth Guzmán pide ayuda para recaudar dinero y poder operar a su sobrino Alejandro, un niño de 3 añitos. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Alejandro ya ha sido operado en dos ocasiones en Costa Rica, pero debe ser intervenido una tercera vez y este tipo de procedimiento no lo realiza la Caja Costarricense de Seguro Social, por lo que su familia buscó en el extranjero la posibilidad de esta nueva operación.

Condición inusual

El jugador contó que Alejandro fue operado por primera vez a los 14 días de nacido.

“Mi sobrino fue operado en dos ocasiones, pero se le realizaron nuevos estudios y se determinó que necesita una tercera cirugía.

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“Esta es una condición inusual y el procedimiento que necesita ahora, nunca se ha hecho en Costa Rica y se logró contactar a un hospital en Barcelona que lo hace, pero necesitamos ₡30 millones de colones para cubrir la cirugía y todos los gastos de hospitalización y lo que necesita”, comentó.

Guzmán expresó que la idea es contar con el dinero lo más pronto posible, para que el niño sea operado en el primer trimestre del 2027.

Se necesitan 30 millones de colones, para poder operar a Alejandro en Barcelona. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“Él está bien de momento, pero a veces se agita mucho, se le ponen los labios morados y hay que cuidarlo mucho. Hace poco estuvo internado durante un mes, porque se resfrió y a causa de eso le dio una bronquitis.

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“Hay un convenio con una fundación, llamada Cor All Family Costa Rica y ellos se están encargando de la recolección del dinero y habilitan cuentas bancarias y un número para hacer Sinpe móvil.

BCR colones: CR67015202001385253566

BCR dólares: CR43015202001385253804

Sinpe Móvil: 6385-5359

Una dura prueba

Kenneth también aprovechó el espacio para conversar sobre el juego entre Pérez Zeledón y Saprissa, que será este sábado, a las 8 p.m. en el estadio Municipal de Pérez Zeledón.

El jugador generaleño confesó que el torneo no ha sido fácil. En este momento, PZ es colero del campeonato, con 11 puntos.

“La verdad es que no hemos tenido un torneo fácil, los resultados no han sido los ideales, el rendimiento del equipo tampoco y a nivel individual y colectivo el campeonato no ha sido lo que esperábamos.

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Pérez Zeledón enfrentará a Saprissa, este sábado, a partir de las 8 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Ha sido un certamen atípico, porque hemos tenido tres entrenadores (Robert Arias, José Giacone y Ronald Gómez) y ahora, con el nuevo entrenador estamos trabajando en asimilar su idea de juego, para cerrar este torneo con la mayor cantidad de puntos posibles. Hemos trabajado duro, Ronald es un gran profesional y la convivencia con él ha sido muy provechosa”, afirmó.